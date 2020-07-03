Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • 'Falsa sensação de segurança', diz subsecretário do ES sobre remédios sem ação comprovada
Contra o coronavírus

'Falsa sensação de segurança', diz subsecretário do ES sobre remédios sem ação comprovada

Declaração foi dada pelo subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:07

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:07

O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta
O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (3), o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fez um alerta para o uso de remédios que não têm eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Para ele, além do risco de efeitos colaterais, as medicações que não tenham a comprovação científica de que combatem a doença de forma preventiva podem trazer uma falsa sensação de segurança, o que, segundo o subsecretário, aumenta o risco de transmissão da doença.
Falsa sensação de segurança diz subsecretário do ES sobre remédios sem ação comprovada
"O uso de medicações que não tenham sua eficácia comprovada, além do risco de trazer efeitos colaterais, efeitos que a gente não deseja, pode trazer uma falsa sensação de segurança. E isso é tão grave quanto os efeitos colaterais. Eu utilizo determinado produto, acredito que ele está me protegendo, e, na verdade, ele não me protege. Eu me exponho ao risco, e aumenta o risco de adoecer pela Covid"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário estadual de Vigilância em Saúde
Em seguida, Reblin reforçou que a única forma de evitar a doença é respeitando o isolamento social, já que ainda não há uma vacina ou medicação cientificamente comprovada para o tratamento da Covid-19. Não temos um medicamento, uma vacina para injetar, que nos proteja. A única proteção, a única vacina, é permanecer em casa, completou.

Veja Também

Médicos criticam uso de cloroquina e ivermectina por prefeituras no ES

Vitória registra tendência de estabilização da Covid-19 em julho, diz secretário

USO DA CLOROQUINA NO ES

A fala do subsecretário veio após uma das respostas dadas pelo Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, sobre questionamentos relacionados ao uso da cloroquina no Espírito Santo. Fernandes afirmou que a posição do governo estadual é orientada em embasamentos científicos, consensos de sociedades médicas e especialistas internacionais, que não trazem evidências sobre a eficácia do remédio no tratamento da doença.
Não há evidências científicas que recomendem o uso da hidroxicloroquina em fase inicial da doença, principalmente em atividade ambulatorial, disse.
Apesar de confirmar que essa é a orientação passada aos municípios, disse que o Estado não proibiu o uso do medicamento e que os municípios que quiserem adotar, podem utilizá-lo. A posição do Estado é clara, orientado por evidências e com foco na segurança do paciente. No entanto, não é proibitiva. Os municípios que quiserem adotar a hidroxicloroquina, assim o podem fazer, afirmou.

DISTRIBUÍDA PARA MAIS DE 10 MUNICÍPIOS

Sem detalhar quais municípios solicitaram, Nésio confirmou também que o medicamento já foi distribuído para mais de 10 cidades no Espírito Santo. A Gazeta noticiou que, além da Capital Vitória, a prática foi adotada nos municípios de AracruzCariacicaItapemirimNova Venécia e Colatina.
Nós já distribuímos a hidroxicloroquina para mais de 10 municípios capixabas ao longo dos últimos dias, que adotaram os respectivos protocolos e resolveram regulamentar a prescrição do medicamento na rede pública, destacou.

Veja Também

Hidroxicloroquina não teve resultados positivos desejados, diz OMS

Associação Médica do ES aciona Justiça pedindo liberação da cloroquina

Sobre o uso na rede privada, Nésio afirmou que nenhuma esfera pública - municipal, estadual ou federal - regulamentou a utilização da hidroxicloroquina, e que as instituições seguem suas regulamentações próprias.
O governo do ES, nem as secretarias municipais de saúde, nem o Ministério da Saúde, normatizaram, proibiram ou atualizaram o uso do medicamento na rede privada. Os profissionais dessa rede podem fazê-lo de acordo com o regulamento próprio das suas instituições de saúde, completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados