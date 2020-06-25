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Coronavírus no ES

Colatina também vai incluir a cloroquina em tratamento da Covid-19

Prefeitura finaliza o protocolo; para o uso do medicamento, é necessário haja prescrição médica e concordância por parte do paciente ou de sua família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:44

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:44

Cloroquina é um dos medicamentos que estará em kit da Prefeitura de Itapemirim
Colatina também vai incluir a cloroquina em tratamento da Covid-19 Crédito: freestocks.org/ Pexels
Colatina também vai incluir a cloroquina em tratamento da Covid-19
O número de municípios capixabas que vão adotar a cloroquina no tratamento contra o novo coronavírus está aumentando. Nesta quinta-feira (25), a secretária da Saúde de Colatina, Kamila Sales Roldi, anunciou que a prefeitura vai incluir o uso do medicamento para o tratamento da Covid-19, nas unidades de saúde do município, no Noroeste do Espírito Santo.
A secretária afirmou que o município finaliza o protocolo de uso da cloroquina, mas destacou que que para que o tratamento com esse medicamento ocorra, é necessário que haja prescrição médica e concordância por parte do paciente ou de sua família.

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Ainda não existe um tratamento específico para a doença, não tem um medicamento que seja comprovadamente eficaz, nem uma vacina, por isso a gente continua recomendando as medidas de prevenção, afirmou a secretária, em entrevista à edição Norte e Noroeste do telejornal ES 1, da TV Gazeta. 
Sobre a disponibilidades dos medicamentos na rede municipal de saúde, a secretária afirmou que o município ainda está finalizando o seu protocolo e deve divulgar os detalhes na próxima semana. 

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