Colatina também vai incluir a cloroquina em tratamento da Covid-19 Crédito: freestocks.org/ Pexels

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A secretária afirmou que o município finaliza o protocolo de uso da cloroquina, mas destacou que que para que o tratamento com esse medicamento ocorra, é necessário que haja prescrição médica e concordância por parte do paciente ou de sua família.

Ainda não existe um tratamento específico para a doença, não tem um medicamento que seja comprovadamente eficaz, nem uma vacina, por isso a gente continua recomendando as medidas de prevenção, afirmou a secretária, em entrevista à edição Norte e Noroeste do telejornal ES 1, da TV Gazeta.