Colatina também vai incluir a cloroquina em tratamento da Covid-19
O número de municípios capixabas que vão adotar a cloroquina no tratamento contra o novo coronavírus está aumentando. Nesta quinta-feira (25), a secretária da Saúde de Colatina, Kamila Sales Roldi, anunciou que a prefeitura vai incluir o uso do medicamento para o tratamento da Covid-19, nas unidades de saúde do município, no Noroeste do Espírito Santo.
A secretária afirmou que o município finaliza o protocolo de uso da cloroquina, mas destacou que que para que o tratamento com esse medicamento ocorra, é necessário que haja prescrição médica e concordância por parte do paciente ou de sua família.
Ainda não existe um tratamento específico para a doença, não tem um medicamento que seja comprovadamente eficaz, nem uma vacina, por isso a gente continua recomendando as medidas de prevenção, afirmou a secretária, em entrevista à edição Norte e Noroeste do telejornal ES 1, da TV Gazeta.
Sobre a disponibilidades dos medicamentos na rede municipal de saúde, a secretária afirmou que o município ainda está finalizando o seu protocolo e deve divulgar os detalhes na próxima semana.