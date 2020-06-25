Nova Venécia vai adotar o uso da cloroquina para tratar a Covid-19 Crédito: Pixabay

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta quinta-feira (25), que está finalizando um protocolo para regulamentar o uso da cloroquina em pacientes que fazem o tratamento da Covid-19

Your browser does not support the audio element. Nova Venécia vai adotar o uso da cloroquina para tratar a Covid-19

De acordo com a prefeitura, até então o uso da cloroquina não havia sido regulamentado pelo Estado, por isso o município ainda não tinha amparo legal para utilizar. Mas, após a divulgação da nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o Executivo vai solicitar o medicamento para disponibilizar aos pacientes com coronavírus.

A Prefeitura destacou que, segundo o protocolo que está em fase final de elaboração, o medicamento deverá ser prescrito por um profissional médico, conforme orientações do Ministério da Saúde. O paciente que optar pela utilização também deverá assinar um termo de responsabilidade.

Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

O secretário de Saúde de Nova Venécia, Felipe Barbosa dos Santos, explicou a adesão ao medicamento. Em relação ao uso da cloroquina, não era permitido, mas agora temos amparo legal para isso e estamos fazendo o que podemos para disponibilizarmos o medicamente para aqueles pacientes que optarem por fazer o uso. A cloroquina é mais uma alternativa, mas é preciso haver um entendimento entre o profissional médico e o paciente., conclui o secretário.