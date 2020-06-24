Cachoeiro é a cidade do interior com mais mortes por coronavírus

Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

(Sesa) nesta quarta-feira (24). A maior cidade da Região Sul, Cachoeiro de Itapemirim, também está no topo dos municípios do interior do Espírito Santo nos casos positivos do novo coronavírus . Nas últimas 24 horas, cinco pessoas morreram vítimas da doença e 56 novos casos foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (24).

Cachoeiro de Itapemirim é quinto município com maior número de casos no Espírito Santo, perdendo apenas para as cidades da é quinto município com maior número de casos no Espírito Santo, perdendo apenas para as cidades da Grande Vitória . O município sulino chegou nesta quarta-feira a 54 mortes e 1.366 pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Destes, 57% (782) está clinicamente curada da doença, de acordo com os dados divulgados pelo Estado.

Mesmo adotando medidas mais restritivas no funcionamento das atividades econômicas e na circulação de pessoas para conter a transmissão da doença, os números continuam subindo. Para se ter ideia da velocidade do avanço de casos, o mês de junho começou com 275 casos e 12 mortes.

ESCALADA NO INTERIOR

O coronavírus avança com velocidade por municípios do interior. Em 24 dias foram confirmados mais de 3,7 mil casos na Região Sul e 130 mortes a mais. Junho registrou sozinho até agora, mais casos e óbitos do que todos os outros meses somados, desde o início da pandemia.

No dia 1º de junho, o Sul do estado tinha 1.434 casos confirmados e 49 mortes. A semana terminou com 2.101 casos e 68 óbitos. No dia oito, os casos confirmados chegaram a 2.364 e o de mortes 79. No sábado (13) esses números mudaram para 3.034 confirmações e 103 óbitos.