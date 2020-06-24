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Covid-19

Cachoeiro é a cidade do interior com mais mortes por coronavírus

Nas últimas 24 horas, cinco pessoas morreram vítimas da doença. Município contabiliza 54 mortos pela doença nesta quarta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 19:00

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 19:00

Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim
Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
A maior cidade da Região Sul, Cachoeiro de Itapemirim, também está no topo dos municípios do interior do Espírito Santo nos casos positivos do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, cinco pessoas morreram vítimas da doença e 56 novos casos foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (24).
Cachoeiro de Itapemirim é quinto município com maior número de casos no Espírito Santo, perdendo apenas para as cidades da Grande Vitória. O município sulino chegou nesta quarta-feira a 54 mortes e 1.366 pessoas contaminadas desde o início da pandemia. Destes, 57% (782) está clinicamente curada da doença, de acordo com os dados divulgados pelo Estado.
Mesmo adotando medidas mais restritivas no funcionamento das atividades econômicas e na circulação de pessoas para conter a transmissão da doença, os números continuam subindo. Para se ter ideia da velocidade do avanço de casos, o mês de junho começou com 275 casos e 12 mortes.

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ESCALADA NO INTERIOR

O coronavírus avança com velocidade por municípios do interior. Em 24 dias foram confirmados mais de 3,7 mil casos na Região Sul e 130 mortes a mais. Junho registrou sozinho até agora, mais casos e óbitos do que todos os outros meses somados, desde o início da pandemia.
No dia 1º de junho, o Sul do estado tinha 1.434 casos confirmados e 49 mortes. A semana terminou com 2.101 casos e 68 óbitos. No dia oito, os casos confirmados chegaram a 2.364 e o de mortes 79. No sábado (13) esses números mudaram para 3.034 confirmações e 103 óbitos.
A terceira semana de junho começou com 3.238 casos confirmados, desde o início da pandemia e 116 mortes. No dia 20, o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde já registrava 4.372 casos confirmados e 145 mortos pela doença. Nesta quarta, a região Sul alcançou 5.178 casos confirmados e 179 mortes.

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