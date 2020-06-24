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Carreata

Técnica em enfermagem que morreu de Covid-19 é homenageada no Sul do ES

Maria Tereza Messias Breda, de 60 anos, atuava há mais de 30 no hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 17:10

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:10

Técnica de enfermagem Maria Tereza Messias Breda
Técnica de enfermagem Maria Tereza Messias Breda Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma carreata percorreu ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em homenagem à técnica  em enfermagem Maria Tereza Messias Breda, de 60 anos. A profissional morreu nesta terça-feira (23), vítima da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
Carros e motos seguiram buzinando e piscando os faróis da Santa Casa de Cachoeiro até o bairro onde Maria Tereza morava. Tetê, como era conhecida, era técnica em enfermagem do hospital há mais de 30 anos.
Carreata em homenagem a técnica de enfermagem
Carreata em homenagem a técnica de enfermagem Crédito: Reprodução

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A instituição lamentou a morte da funcionária por meio de nota. Querida por todos, passou por diversos setores e fez várias amizades no hospital. Uma perda para no?s que admirávamos o seu trabalho. Aos familiares e amigos, a nossa solidariedade nesse momento difícil e que Deus traga o conforto para o corac?a?o de todos, divulgou a Santa Casa. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo também se solidarizou com família pela perda da profissional de saúde, por meio de uma rede social.
Maria Tereza Messias Breda é a quarta profissional da área da saúde que morreu na Região Sul do Estado. Segundo dados do Painel Covid-19, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), três óbitos foram registrados em Cachoeiro de Itapemirim e um em Marataízes.

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