Técnica em enfermagem que morreu de Covid-19 é homenageada no Sul do ES

Carros e motos seguiram buzinando e piscando os faróis da Santa Casa de Cachoeiro até o bairro onde Maria Tereza morava. Tetê, como era conhecida, era técnica em enfermagem do hospital há mais de 30 anos.

A instituição lamentou a morte da funcionária por meio de nota. Querida por todos, passou por diversos setores e fez várias amizades no hospital. Uma perda para no?s que admirávamos o seu trabalho. Aos familiares e amigos, a nossa solidariedade nesse momento difícil e que Deus traga o conforto para o corac?a?o de todos, divulgou a Santa Casa. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo também se solidarizou com família pela perda da profissional de saúde, por meio de uma rede social.