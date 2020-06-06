Profissionais e medicamentos são desafios para criação de leitos no ES

Atualmente, esses equipamentos compõem 572 unidades de tratamento intensivo para receber pacientes em estado grave de Covid-19. Mais respiradores estão por chegar, mas a preocupação agora está em garantir profissionais e medicamentos para manter os leitos de UTI.

Casagrande afirmou que o esforço para chegar ao número de 572 unidades foi muito grande, mas deseja chegar a 800 leitos de UTI para Covid-19. "Nós estamos rompendo nosso limite todos os dias. Porém, precisamos considerar medicamentos e profissionais de saúde", repetiu.