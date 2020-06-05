Casagrande considera 'inconcebível' suspeita do MPF sobre leitos de UTI

Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução

O governo do Estado é alvo de uma ação civil pública, ajuizada pelo MPF nesta quinta-feira (4), que cobra mais transparência quanto aos leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19 em todo o território capixaba. De acordo com o órgão, os dados que estão publicados atualmente seriam enganosos.

Ao ser questionado sobre a ação, Casagrande ressaltou que o Estado lidera o ranking dos Estados sobre a transparência nos dados sobre Covid-19 e que "o MPF sabe disso". "O trabalho do MPF tem sido perguntar e o nosso é executar as ações. Eles têm perguntado e a gente tem respondido. Estamos em posição de vanguarda na transparência, não aceito que o MPF questiona os dados públicos que temos publicado", disse.

A ação relata que houve recusa de pacientes devido ao atingimento de 100% de ocupação desses leitos em alguns hospitais, sendo que o Portal do Estado ainda indicava a existência de vagas. A ação cita ainda leitos sem condição de funcionamento por falta de equipamentos de proteção individual (EPI) ou leitos que não teriam a capacidade de atender pacientes adultos e teriam sido, mesmo assim, contabilizados nas estatísticas.

Diante desses levantamentos, o MPF conclui que os dados apresentados no Painel do Estado se não "falsos", seriam "pelo menos enganosos", por mascarar a realidade e criar uma falsa percepção de que há leitos disponíveis.