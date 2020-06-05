Estado pede a Augusto Aras liminar contra o Ministério Público Federal no ES

“A medida que o MPF visa implementar vai de encontro ao que o Estado do Espírito Santo, como condutor da política pública de combate à pandemia, entende adequada e suficiente para a semana que se avizinha e, o que é pior, dissemina o medo na sociedade, porque a medida é traumática e excessivamente dura, devendo estar muito bem embasada, o que, repita-se, na avaliação do Estado, ainda não seria o momento”, sustenta a PGE.