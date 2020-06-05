Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Estado pede a Augusto Aras liminar contra o Ministério Público Federal no ES

Governo Casagrande diz que procuradores da República estão violando as prerrogativas do Estado ao recomendar adoção de lockdown na Região Sul

Públicado em 

05 jun 2020 às 17:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Procurador-geral da República, Augusto Aras
Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entrou com uma ação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília, com um pedido de liminar para que seja anulada a recomendação do Ministério Público Federal no ES de decretação de lockdown em municípios do Sul do Estado. O “Pedido de Providências”, como é chamada a ação, foi encaminhado a Augusto Aras, procurador-geral da República e presidente do CNMP.
No documento, protocolado na última quarta-feira (3) e ao qual a coluna teve acesso, a PGE afirma que as prerrogativas institucionais e processuais do Estado vêm sendo violadas pelos membros do Ministério Público Federal no ES.
“O Estado do Espírito Santo vem sendo desrespeitado em sua autonomia federativa, ao ter sua esfera de prerrogativas institucionais invadida pelo Ministério Público Federal, sem que haja qualquer interesse da União na atuação dos Procuradores da República”, diz trecho da ação. A PGE cita nominalmente a Procuradoria da República em Cachoeiro de Itapemirim como agente desse suposto desrespeito à autonomia federativa.

Veja Também

MPF chama dados de UTI do ES de enganosos e entra com ação na Justiça

A PGE sustenta no pedido que o Estado tem autonomia em relação ao governo central e que vem adotando as medidas possíveis e que lhe são cabíveis no combate à pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Na representação, o governo do Estado considera também que a recomendação do MPF/ES “viola as prerrogativas processuais do Estado do Espírito Santo de só ser processado pelo Ministério Público Estadual e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado”.

Veja Também

Governo do ES repudia afirmação de que divulga dados falsos ou enganosos sobre leitos

A sugestão de lockdown em municípios do Sul do Estado, feita pelo MPF, é considerada inadequada pela PGE. O governo do Estado considera que a recomendação de bloqueio total contribui para amedrontar a população.
“A medida que o MPF visa implementar vai de encontro ao que o Estado do Espírito Santo, como condutor da política pública de combate à pandemia, entende adequada e suficiente para a semana que se avizinha e, o que é pior, dissemina o medo na sociedade, porque a medida é traumática e excessivamente dura, devendo estar muito bem embasada, o que, repita-se, na avaliação do Estado, ainda não seria o momento”, sustenta a PGE.
Há exatamente uma semana, no dia 29 de maio, o Ministério Público Federal defendeu o isolamento social rígido como forma de conter a epidemia do novo coronavírus no Sul do Estado, “até que haja demonstração de estabilização ou diminuição da curva de contaminação da Covid-19, em índice compatível com a estrutura do sistema de saúde disponível, com base em dados comprovados”.
O MPF deu prazo até a última segunda-feira (1º) para que o Estado respondesse se haveria ou não o acatamento da recomendação, com as devidas fundamentações. A ação do Estado no CNMP, em Brasília, é do dia 3, quarta-feira.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo MPF Augusto Aras Covid-19 Coronavírus no ES Lockdown
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados