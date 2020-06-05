ES terá definição de medidas em caso de risco extremo na próxima semana

"Se chegarmos ao risco extremo, vamos desenvolver medidas para isso. Essas medidas ainda não estão validadas completamente. Mas semana que vem teremos mais detalhes sobre isso", informou o governador.

"A primeira matriz de risco levava em consideração o coeficiente de incidência. Depois, avançamos para número de leitos de UTI e agora, na terceira fase, pessoas com mais de 60 anos. Pode ser que a gente tenha se aperfeiçoado. Ela é um sinal claro de alerta para a sociedade capixaba, é uma matriz que está nos ancorando, apoiando e direcionando para nossas ações", finalizou.