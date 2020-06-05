As medidas que serão tomadas caso municípios do Espírito Santo apresentem classificação de "risco extremo", de acordo com a matriz criada pelo governo estadual para combate ao novo coronavírus, serão apresentadas à população na próxima semana. A afirmação é do governador Renato Casagrande, que concedeu coletiva à imprensa nesta sexta-feira (05).
O governador afirmou que o Estado ainda não atingiu o risco extremo embora já não existam mais municípios com risco baixo de transmissão do vírus e disse evitar o uso da palavra "lockdown", mas garantiu que novas medidas extremas serão adotadas, caso o Espírito Santo continue com ritmo alto de transmissão da Covid-19.
"Se chegarmos ao risco extremo, vamos desenvolver medidas para isso. Essas medidas ainda não estão validadas completamente. Mas semana que vem teremos mais detalhes sobre isso", informou o governador.
Casagrande também fez uma breve análise da evolução do Mapa de Risco no Espírito Santo e alegou que a ferramenta é o que direciona para as decisões a serem tomadas pelo governo do Estado
ES terá definição de medidas em caso de risco extremo na próxima semana
"A primeira matriz de risco levava em consideração o coeficiente de incidência. Depois, avançamos para número de leitos de UTI e agora, na terceira fase, pessoas com mais de 60 anos. Pode ser que a gente tenha se aperfeiçoado. Ela é um sinal claro de alerta para a sociedade capixaba, é uma matriz que está nos ancorando, apoiando e direcionando para nossas ações", finalizou.