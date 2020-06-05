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Baixo Guandu

Mulher morre de Covid-19 após perder o pai para o coronavírus no ES

A paciente, que era moradora de Baixo Guandu, estava internada em um hospital de São Mateus e faleceu nesta quinta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 10:47

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 10:47

Cidade de Baixo Guandu
O município já contabiliza 111 casos confirmados do novo coronavírus e 4 óbitos Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
A Prefeitura de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, confirmou na manhã desta sexta-feira (5), a quarta morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma mulher, de 59 anos, que também perdeu o pai, vítima da Covid-19, no mês passado.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente apresentou os sintomas da doença e chegou a ficar internada em um hospital da cidade. Diante de complicações no quadro clínico, ela foi transferida para Colatina, onde permaneceu por quatro dias e depois foi transferida para um hospital em São Mateus.
A mulher ficou internada por mais seis dias no Hospital Roberto Silvares, referência no tratamento para Covid-19 na Região Norte do Estado, mas não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira (5).
Baixo Guandu já conta com 111 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do último boletim divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (4).

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Pacientes com confirmações ou casos suspeitos da Covid-19 estão sendo notificados sobre a necessidade do isolamento social Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

NOTIFICAÇÕES

Com o objetivo de parar o avanço do vírus no município, a Prefeitura de Baixo Guandu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Ministério Público, estão notificando pacientes com confirmações ou casos suspeitos da doença sobre a necessidade do isolamento domiciliar.
A notificação é assinada pelo promotor de Justiça José Eugênio Rosetti Machado e visa orientar sobre as punições que podem ser aplicadas para quem não cumpre o período de quarentena.

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O documento reforça que a desobediência à quarentena pode resultar em infração penal (artigo 268 do Código Penal) que prevê pena de detenção de um mês a um ano mais multa, 'por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa', explicou a prefeitura.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disk-Aglomeração no número (27) 99573-5555.

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