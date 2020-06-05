Mulher morre de Covid-19 após perder o pai para o coronavírus no ES

O município já contabiliza 111 casos confirmados do novo coronavírus e 4 óbitos Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

A Prefeitura de Baixo Guandu , na Região Noroeste do Espírito Santo , confirmou na manhã desta sexta-feira (5), a quarta morte em decorrência do novo coronavírus . A vítima é uma mulher, de 59 anos, que também perdeu o pai, vítima da Covid-19, no mês passado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente apresentou os sintomas da doença e chegou a ficar internada em um hospital da cidade. Diante de complicações no quadro clínico, ela foi transferida para Colatina, onde permaneceu por quatro dias e depois foi transferida para um hospital em São Mateus.

A mulher ficou internada por mais seis dias no Hospital Roberto Silvares, referência no tratamento para Covid-19 na Região Norte do Estado, mas não resistiu e morreu na madrugada desta sexta-feira (5).

Baixo Guandu já conta com 111 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do último boletim divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (4).

Pacientes com confirmações ou casos suspeitos da Covid-19 estão sendo notificados sobre a necessidade do isolamento social Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

NOTIFICAÇÕES

Com o objetivo de parar o avanço do vírus no município, a Prefeitura de Baixo Guandu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Ministério Público, estão notificando pacientes com confirmações ou casos suspeitos da doença sobre a necessidade do isolamento domiciliar.

A notificação é assinada pelo promotor de Justiça José Eugênio Rosetti Machado e visa orientar sobre as punições que podem ser aplicadas para quem não cumpre o período de quarentena.

O documento reforça que a desobediência à quarentena pode resultar em infração penal (artigo 268 do Código Penal) que prevê pena de detenção de um mês a um ano mais multa, 'por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa', explicou a prefeitura.