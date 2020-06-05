Governo do ES decreta ponto facultativo em dois dias da próxima semana

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

dia de Corpus Christi, e a sexta (12). O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) , decretou ponto facultativo no Estado em dois dias da próxima semana: a quinta-feira (11),, e a sexta (12).

Nessas datas, entre os órgãos e entidades do Governo do Estado, só terão expediente aqueles que desempenham serviços essenciais, como hospitais e as polícias.

O decreto que define o ponto facultativo nesses dias foi publicado nesta sexta-feira (05) no Diário Oficial do Estado. Embora Corpus Christi seja um dia tradicional de festividades para cristãos, a data, oficialmente, não é considerada um feriado nacional. Por isso, cabe aos Estados e municípios definirem se os órgãos mantêm o funcionamento normal nesse dia.

FESTA SEM AGLOMERAÇÃO

Por causa da pandemia de coronavírus, a festa de Corpus Christi terá um formato diferente. As tradicionais procissões foram suspensas pela Arquidiocese de Vitória porque a recomendação das autoridades em saúde é de distanciamento social, sem aglomerações.