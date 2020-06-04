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Risco de propagação

Covid-19: moradora de Baixo Guandu pode ser punida por sair da cidade

A mulher testou positivo para o novo coronavírus, quebrou o isolamento e foi encontrada pela Vigilância Sanitária junto com a Polícia Militar em uma cidade vizinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 19:10

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 19:10

Moradora do ES com Covid-19 faz viagem e pode ser punida, revela secretária
Moradores de Baixo Guandu que testaram positivo para Covid-19 ou são considerados casos suspeitos da doença estão sendo notificados sobre as punições para quem descumpre o isolamento social Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
Uma moradora de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, pode ser punida criminalmente por não cumprir o isolamento social. A mulher, segundo a prefeitura da cidade, testou positivo para o novo coronavírus e, mesmo assim, fez uma visita a um município vizinho.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Terezinha Bolzani, após pedido das autoridades de Saúde, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) notificou todos os pacientes que testaram positivo ou são considerados casos suspeitos da doença no município.
Os pacientes estão sendo notificados a cumprir a quarentena e assim evitar a disseminação do vírus. A medida acontece após denúncias de que pessoas com a Covid-19 estão circulando normalmente pelas ruas e aumentando os riscos de proliferação do vírus.
"Uma senhora que estava confirmada não se encontrava em casa na hora da visita domiciliar. A Vigilância Sanitária, juntamente com a Polícia Militar, foi obrigada ir na cidade vizinha de Aimorés, onde se encontrava essa senhora, para trazê-la de volta para casa. Ela receberá a punição devida de acordo com o código penal"
Terezinha Bolzani - Secretária municipal de Saúde de Baixo Guandu
Segundo a secretária, a medida é necessária para que os casos não aumentem no município que já conta com 109 casos confirmados da Covid-19. Temos recebido denúncias dando conta de que pessoas contaminadas ou com suspeita de Covid-19 estão circulando normalmente pelas ruas de Baixo Guandu, colocando toda a população em risco. Por esta razão, procuramos o apoio da Promotoria Pública, que prontamente nos atendeu na notificação conjunta a todas as pessoas contaminadas ou suspeitas da doença, reforçou.

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NOTIFICAÇÃO

De acordo com a Prefeitura de Baixo Guandu, a notificação assinada pelo promotor de Justiça José Eugênio Rosetti Machado, visa orientar sobre as punições que podem ser aplicadas para quem não cumpre o isolamento social.
A notificação reforça que a desobediência à quarentena pode resultar em infração penal (artigo 268 do Código Penal), que prevê pena de detenção de um mês a um ano mais multa, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Denúncias podem ser feitas pelo telefone do disque-aglomeração no número (27) 99573-5555.
A prefeitura pontua ainda que todas as pessoas com suspeita ou confirmadas de Covid-19, estão recebendo a notificação, e estarão sujeitas a processo criminal se infringirem o Código Penal, que prevê punição a quem coloca a saúde pública em risco.

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