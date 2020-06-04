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Coronavírus no ES

Idoso de 86 anos é a nona vítima da Covid-19 em Linhares

O paciente faleceu no dia 27 de maio, mas o resultado do exame só saiu nesta quarta-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 11:24

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 11:24

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
O município de Linhares já registra 239 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, já registra nove mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, o resultado do teste de um idoso, de 86 anos, que morreu no dia 27 de maio deu positivo para a doença. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (4).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o caso estava sendo investigado e o resultado dos exames realizados no paciente, que ficou pronto nesta quarta-feira (3), detectaram a Covid-19. A vítima não possuía comorbidades, mas não resistiu à doença.
Segundo a prefeitura, familiares de pessoas que faleceram vítimas do vírus são orientadas sobre o protocolo do Ministério da Saúde, para que realizem o sepultamento sem a realização de velórios.

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Os profissionais que atuam em cemitérios, por exemplo, também utilizam equipamentos de proteção específicos para realizarem os enterros de pessoas com confirmações ou com suspeita do novo coronavírus. As medidas visam diminuir ao máximo as possibilidades de contágio.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Linhares já conta com 239 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (3). Em apenas 24 horas, 26 novos casos foram registrados.
Dos casos confirmados, 136 já são considerados curados clinicamente, 65 seguem em isolamento domiciliar e 30 pacientes estão internados em hospitais da região.
Outros 1.086 casos seguem em investigação e aguardam resultado de exames que vão apontar se houve contaminação pela Covid-19.

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