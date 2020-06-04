Idoso de 86 anos é a nona vítima da Covid-19 em Linhares

O município de Linhares já registra 239 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , já registra nove mortes em decorrência do novo coronavírus . Segundo a prefeitura, o resultado do teste de um idoso, de 86 anos, que morreu no dia 27 de maio deu positivo para a doença. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (4).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o caso estava sendo investigado e o resultado dos exames realizados no paciente, que ficou pronto nesta quarta-feira (3), detectaram a Covid-19. A vítima não possuía comorbidades, mas não resistiu à doença.

Segundo a prefeitura, familiares de pessoas que faleceram vítimas do vírus são orientadas sobre o protocolo do Ministério da Saúde, para que realizem o sepultamento sem a realização de velórios.

Os profissionais que atuam em cemitérios, por exemplo, também utilizam equipamentos de proteção específicos para realizarem os enterros de pessoas com confirmações ou com suspeita do novo coronavírus. As medidas visam diminuir ao máximo as possibilidades de contágio.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Linhares já conta com 239 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (3). Em apenas 24 horas, 26 novos casos foram registrados.

Dos casos confirmados, 136 já são considerados curados clinicamente, 65 seguem em isolamento domiciliar e 30 pacientes estão internados em hospitais da região.