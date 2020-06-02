Prefeitura de Linhares amplia testagem para o novo coronavírus

O município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, inicia testes para detecção de antígenos na identificação de novos casos de Covid-19. A medida, que começou a ser implantada nesta segunda-feira (1), integra as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo informações da prefeitura, é possível detectar a presença do vírus já a partir do terceiro dia de contágio e o resultado fica pronto em 15 minutos.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, três mil testes serão aplicados com prioridade em pacientes internados e com suspeita de contágio pelo vírus. Pessoas que tiveram contato direto com outros pacientes que testaram positivo para a Covid-19 também serão submetidas ao exame.
A diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares, Jackelene Ramos, explica que inicialmente os testes serão aplicados seguindo um protocolo. No momento, vamos testar por RT-PCR, ou seja, estamos procurando o vírus nos pacientes graves, internados e profissionais de saúde. As outras estratégias estabeleceremos fases, comenta.
O secretário municipal de Saúde, Saulo Meirelles, reforça que os testes permitirão uma melhoria no monitoramento do vírus no município e a identificação de novos casos.
"A testagem vai nos dar velocidade a mapear o avanço do coronavírus em Linhares, além de nos dar um cenário próximo da realidade, quanto ao número de casos. É uma das muitas frentes ao combate ao novo coronavírus no município"
RESULTADO EM 15 MINUTOS
O teste para detecção de antígenos começa a ser aplicado em grupos específicos de moradores. Além dos pacientes internados e pessoas que tiveram contato direto com casos confirmados, a testagem será feita em pacientes atendidos na Unidade Sentinela (UPA 24 horas), que é referência no município, e nas unidades de saúde localizadas em vários bairros da cidade. Para fazer o teste, é necessário que o paciente apresente sintomas ou seja considerado caso suspeito da doença.
O resultado fica pronto em 15 minutos. É possível detectar a presença do vírus já a partir do terceiro dia de contágio. Segundo informações da prefeitura, os testes são semelhantes aos feitos pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), responsável pela maioria dos exames no Estado.
Ainda segundo a prefeitura, o método trata-se de um teste no qual é pesquisado a presença de fragmentos genéticos do vírus em secreções respiratórias, através de biologia molecular.
COMO É FEITO
As amostras são coletadas através da introdução de um cotonete especial nas narinas, atingindo a nasofaringe, parte posterior da cavidade nasal.
TESTE RÁPIDO IGM E IGG
Além do novo modelo de testagem, outra estratégia estabelecida é o uso de testes rápidos IGM e IGG. Este teste é recomendado após o 7º dia de contágio. O novo teste pode ser aplicado e identifica o contágio já a partir do 3º dia.
A prefeitura reforça ainda que esse novo tipo de teste detecta a presença de anticorpos contra o Sars-CoV-2 e permitirá mapeamento ainda mais detalhado do comportamento do vírus em Linhares, além de eventual implementação de novas medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção.
Segundo Jackelene Ramos, os resultados dos testes rápidos começarão a ser incluídos no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que é emitido diariamente. A diretora reforça ainda que os resultados devem ser interpretados pelo profissional de saúde com auxílio dos dados clínicos e exames laboratoriais.