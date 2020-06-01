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Coronavírus no ES

Alunos começam a receber segunda etapa de kit merenda em Linhares

Os pais deverão retirar o kit na escola em que o aluno está matriculado, seguindo um cronograma

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 11:51
Estudantes de Linhares começam a receber 2º kit merenda durante a pandemia
Ao todo serão 25 mil kits, que totalizam mais de 300 mil toneladas de alimentos para estudantes da rede pública municipal Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Prefeitura de Linhares inicia nesta segunda-feira (1) a segunda etapa de distribuição do kit merenda destinado aos alunos da rede pública municipal. Ao todo, serão entregues 25 mil kits, totalizando mais de 300 mil toneladas de alimentos e um investimento de cerca de R$ 1,7 milhão.

KIT RETIRADO NAS ESCOLAS

Nesta etapa, o kit deverá ser retirado na escola onde o aluno está matriculado, seguindo um cronograma definido pela própria instituição. A equipe escolar fará contato por telefone e WhatsApp, além de divulgar o calendário nas redes sociais.
Os kits são compostos por 12 itens, que incluem arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite em pó, óleo, biscoito, ovos e outros produtos. Cada aluno receberá um kit, que foi elaborado por nutricionistas da prefeitura, levando em consideração o índice nutricional de cada criança para um período de 30 a 45 dias.

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De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, nesta nova etapa de distribuição, os pais e responsáveis dos alunos devem ficar atentos ao cronograma de cada escola.
Todos os alunos matriculados na rede receberão o kit merenda, por isso, pedimos a compreensão das famílias que estejam na escola no dia e no horário informado pela escola. Cada unidade de ensino organizou sua estratégia de distribuição, para evitar aglomerações e, caso sejam identificadas, vamos interromper a entrega, ressalta.
Os pais ou responsáveis pelo aluno deverão apresentar um documento de identificação e assinar um protocolo para confirmar o recebimento. A medida visa garantir a alimentação dos estudantes durante o período de suspensão das aulas como medida de enfrentamento à Covid-19.

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