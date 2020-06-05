Aos 102 anos, aposentado supera o coronavírus em Baixo Guandu

Após se recuperar do coronavírus, 'Seu Zé" voltou para casa e acenou positivamente Crédito: Arquivo pessoal

Completar um século de vida por si só já é motivo de muita comemoração, mas para José Augusto dos Anjos Filho, mais conhecido em Baixo Guandu e região como Zezé do Engenho ou Seu Zé, o aniversário de 102 anos  comemorado no último dia 16 de maio  segue sendo celebrado. Isso porque, após ser diagnosticado com a Covid-19, ele está curado da doença.

No dia seguinte à data em que celebrou mais um ano de vida, Seu Zé começou a apresentar um quadro de falta de ar, e na segunda-feira (18/05), foi levado para o Hospital São Camilo, em Aimorés, cidade mineira e vizinha de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.

Inicialmente, a família e a equipe médica não desconfiavam que fosse o novo coronavírus, mas exames apontaram que a doença também atingiu o idoso, deixando todos assustados, como dito por uma das filhas dele, a advogada Maria Helena dos Anjos.

Papai estava bem, lúcido e fizemos um bolinho para comemorar os 102 anos no dia 16 de maio (um sábado). No domingo ele começou a ter falta de ar leve e, na segunda, o levamos ao hospital. Foram feitos exames e deu um quadro de pneumonia. O médico dele perguntou se ele estava isolado do outras pessoas e dissemos que ele tinha contato com familiares e também com as moças que trabalham na casa. Então realizou-se o exame para coronavírus na terça-feira (19) e uma semana depois saiu o resultado positivo. Foi um susto, pois não sabemos como ele pode ter contraído a doença, explicou.

ISOLAMENTO

Internado preventivamente, Seu Zé foi isolado em um quarto do hospital e por lá permaneceu por cerca de duas semanas. Na última sexta-feira (29) veio a boa notícia. Após reagir bem ao tratamento, José Augusto recebeu alta e foi para casa, onde prosseguiu com o isolamento.

Aos 102 anos e casado há mais de 70 casado com a esposa, Júlia Bergamaschi, Seu Zé está recuperado da Covid-19 Crédito: pessoal

Foram dias internados, mas papai sempre se manteve lúcido, se alimentando bem, falante e reagindo bem aos procedimentos. Com esse quadro, ele foi liberado e, na quarta-feira (27), veio o laudo confirmando que ele estava completamente curado. Foi uma alegria enorme para todos da família, inclusive para mamãe (Dona Júlia), que tem 95 anos, complementou a filha do casal.

PRECAUÇÃO

Filhas, esposa e outras pessoas que convivem com o aposentado também realizaram o exame para a doença e o resultado, felizmente, deu negativo. Nesta semana, a família decidiu trazê-lo para Vitória por precaução e pode receber um atendimento médico de melhor qualidade.