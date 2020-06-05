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Aos 102 anos, aposentado supera o coronavírus em Baixo Guandu

Morador do município, no Noroeste do Estado, e tendo completado recentemente 102 anos de vida, José Augusto dos Anjos Filho, o Zezé do Engenho ou Seu Zé, venceu a Covid-19 e ganhou um motivo extra para comemorar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 13:47

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 13:47

Após se recuperar do coronavírus, 'Seu Zé
Após se recuperar do coronavírus, 'Seu Zé" voltou para casa e acenou positivamente Crédito: Arquivo pessoal
Completar um século de vida por si só já é motivo de muita comemoração, mas para José Augusto dos Anjos Filho, mais conhecido em Baixo Guandu e região como Zezé do Engenho ou Seu Zé, o aniversário de 102 anos  comemorado no último dia 16 de maio  segue sendo celebrado. Isso porque, após ser diagnosticado com a Covid-19, ele está curado da doença.
No dia seguinte à data em que celebrou mais um ano de vida, Seu Zé começou a apresentar um quadro de falta de ar, e na segunda-feira (18/05), foi levado para o Hospital São Camilo, em Aimorés, cidade mineira e vizinha de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.

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Inicialmente, a família e a equipe médica não desconfiavam que fosse o novo coronavírus, mas exames apontaram que a doença também atingiu o idoso, deixando todos assustados, como dito por uma das filhas dele, a advogada Maria Helena dos Anjos.
Papai estava bem, lúcido e fizemos um bolinho para comemorar os 102 anos no dia 16 de maio (um sábado). No domingo ele começou a ter falta de ar leve e, na segunda, o levamos ao hospital. Foram feitos exames e deu um quadro de pneumonia. O médico dele perguntou se ele estava isolado do outras pessoas e dissemos que ele tinha contato com familiares e também com as moças que trabalham na casa. Então realizou-se o exame para coronavírus na terça-feira (19) e uma semana depois saiu o resultado positivo. Foi um susto, pois não sabemos como ele pode ter contraído a doença, explicou.

ISOLAMENTO

Internado preventivamente, Seu Zé foi isolado em um quarto do hospital e por lá permaneceu por cerca de duas semanas. Na última sexta-feira (29) veio a boa notícia. Após reagir bem ao tratamento, José Augusto recebeu alta e foi para casa, onde prosseguiu com o isolamento.
Aos 102 anos e casado há mais de 70 casado com a esposa, Júlia Bergamaschi, Seu Zé está recuperado da Covid-19
Aos 102 anos e casado há mais de 70 casado com a esposa, Júlia Bergamaschi, Seu Zé está recuperado da Covid-19 Crédito: pessoal
Foram dias internados, mas papai sempre se manteve lúcido, se alimentando bem, falante e reagindo bem aos procedimentos. Com esse quadro, ele foi liberado e, na quarta-feira (27), veio o laudo confirmando que ele estava completamente curado. Foi uma alegria enorme para todos da família, inclusive para mamãe (Dona Júlia), que tem 95 anos, complementou a filha do casal.

PRECAUÇÃO

Filhas, esposa e outras pessoas que convivem com o aposentado também realizaram o exame para a doença e o resultado, felizmente, deu negativo. Nesta semana, a família decidiu trazê-lo para Vitória por precaução e pode receber um atendimento médico de melhor qualidade.
Nascido em 1918, auge da pandemia da Gripe Espanhola, Seu Zé agora terá mais uma boa história para contar aos netos. Venceu também a pandemia do século XXI. A comemoração? Certamente um forrozinho com a esposa, com quem está casado há quase 75 anos. Isso, claro, quando a pandemia for embora.

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