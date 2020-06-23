Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à Covid-19

Cachoeiro tem mais de 3 mil denúncias de violação de regras na pandemia

Relatos vão desde aglomerações em locais públicos e privados da cidade, passando por funcionamento irregular do comércio,  até o não uso de máscaras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 16:22

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 16:22

Denuncias chegam pela internet e por telefone
Denuncias chegam pela internet e por telefone Crédito: Márcia Leal/PMCI
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já recebeu mais de 3 mil denuncias de desrespeito às medidas restritivas, determinadas para o enfrentamento do novo coronavírus. As queixas vão desde aglomerações em locais públicos e privados da cidade, até o não uso de máscaras.
As denúncias são feitas pelos moradores por telefone e pela internet, no canal chamado Disk Aglomeração. Segundo os dados divulgados pela prefeitura no Painel Covid-19, o serviço já recebeu 3.258 reclamações. Apesar do volume, o site informa que, deste total, 36% foi apurado.
Os relatos de desrespeito por parte dos donos de estabelecimentos somam 668 casos. Já o não uso de máscara teve 184 registros até a tarde desta terça (23). Somente nesta segunda-feira (22) a central de monitoramento recebeu 39 denuncias.

SERVIÇO

A prefeitura explica que a equipe de fiscalização e a Guarda Civil Municipal percorrem o município, diariamente, vistoriando estabelecimentos, atendendo ocorrências e trabalhando com conscientização. O registro de uma denúncia não significa que ela deverá ser atendida de forma imediata, mas o contato dos cidadãos tem impacto direto no planejamento das atividades. Explica ainda, que a central do Disk Aglomeração não faz contato de retorno ao cidadão denunciante, mas qualquer pessoa pode fazer acionar o serviço quantas vezes considerar necessário.
O Disk Aglomeração pode ser acionado pelo telefone 153 e pelo site cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.
Cachoeiro de Itapemirim acumula,  até o início da tarde desta terça (23), 1.288 casos da doença, 45 mortes e 671 pessoas curadas. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados