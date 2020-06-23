Cachoeiro tem mais de 3 mil denúncias de violação de regras na pandemia

Denuncias chegam pela internet e por telefone Crédito: Márcia Leal/PMCI

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, já recebeu mais de 3 mil denuncias de desrespeito às medidas restritivas, determinadas para o enfrentamento do novo coronavírus . As queixas vão desde aglomerações em locais públicos e privados da cidade, até o não uso de máscaras.

As denúncias são feitas pelos moradores por telefone e pela internet, no canal chamado Disk Aglomeração. Segundo os dados divulgados pela prefeitura no Painel Covid-19, o serviço já recebeu 3.258 reclamações. Apesar do volume, o site informa que, deste total, 36% foi apurado.

Os relatos de desrespeito por parte dos donos de estabelecimentos somam 668 casos. Já o não uso de máscara teve 184 registros até a tarde desta terça (23). Somente nesta segunda-feira (22) a central de monitoramento recebeu 39 denuncias.

SERVIÇO

A prefeitura explica que a equipe de fiscalização e a Guarda Civil Municipal percorrem o município, diariamente, vistoriando estabelecimentos, atendendo ocorrências e trabalhando com conscientização. O registro de uma denúncia não significa que ela deverá ser atendida de forma imediata, mas o contato dos cidadãos tem impacto direto no planejamento das atividades. Explica ainda, que a central do Disk Aglomeração não faz contato de retorno ao cidadão denunciante, mas qualquer pessoa pode fazer acionar o serviço quantas vezes considerar necessário.

O Disk Aglomeração pode ser acionado pelo telefone 153 e pelo site cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.