Coronavírus: ES registra 1.490 mortes e tem mais de 40 mil casos

O Espírito Santo atingiu a marca de 40.406 casos e bateu um novo recorde de diagnósticos positivos: foram 1.923 pessoas infectadas só nas últimas 24 horas, de acordo com os dados atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (25).
A doença provocada pelo novo coronavírus também é responsável por 1.490 mortes no Espírito Santo, sendo 27 óbitos nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 23.729 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,69%. Até o momento, 96.521 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.