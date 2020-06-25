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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.490 mortes e tem mais de 40 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 27  óbitos e 1.923 pessoas infectadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 17:15

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:15

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Espírito Santo atingiu a marca de 40.406 casos e bateu um novo recorde de diagnósticos positivos: foram 1.923 pessoas infectadas  só nas últimas 24 horas, de acordo com os dados atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (25).
A doença provocada pelo novo coronavírus também é responsável por 1.490 mortes no Espírito Santo, sendo 27 óbitos nas últimas 24 horas.

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A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de  23.729 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,69%. Até o momento, 96.521 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra  lidera o ranking do Estado com 6.695 registros, seguido por Vila Velha (6.588), Vitória (6.496) e Cariacica (4.576). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 810 pessoas infectadas.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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