Associação Médica do ES aciona Justiça pedindo liberação da cloroquina

Associação pede rápida liberação da cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina no ES Crédito: Pixabay

O pedido foi documentado nesta quarta-feira (1) para que os órgãos adotem medidas para que o Estado garanta aos pacientes o fácil acesso aos três medicamentos.

Questionado por qual motivo a Ames decidiu ajuizar uma ação na Justiça, o presidente da associação, Leonardo Lessa, respondeu por meio de nota que "a Ames apoia e deseja resguardar a vida do usuário de rede pública e de seus familiares que se sentem desamparados com a falta de acesso ágil e eficaz às medicações disponibilizadas no Estado".

"A Ames está a favor da autonomia de prescrição do médico, mediante o desejo do paciente de usar a medicação, e lastreada em posicionamento do Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, além de medidas já adotadas pelo Ministério Público Federal em outros Estados em tempos de pandemia", diz o comunicado.

CONTRAPONTOS DA OMS E DA FDA

Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu em definitivo, em 17 de junho, os testes com a hidroxicloroquina no ensaio clínico global Solidariedade, que pesquisa a eficácia e a segurança de possíveis tratamentos para o novo coronavírus. De acordo com a entidade, os testes com a droga não reduziram as taxas de mortalidade de pacientes hospitalizados com o vírus.

Recentemente também houve uma declaração da agência de controle de drogas e alimentos dos Estados Unidos (FDA), que revogou a autorização de uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento para pacientes com Covid-19. De acordo com o órgão, os estudos não detectaram eficácia do remédio, além de potenciais benefícios não superarem possíveis riscos.

O QUE DIZ A SESA

A secretaria destaca que o uso da cloroquina não foi suspenso pelo Estado do Espírito Santo. A atualização do protocolo de uso foi realizada após avaliação técnica de um grupo de médicos especialistas, que revisaram um conjunto de artigos científicos e consensos de entidades médicas, ficando estabelecido o uso somente mediante avaliação médica em pacientes hospitalizados.

A Sesa disse que orienta aos municípios que adotem medidas e protocolos de tratamento baseados em evidências e com foco na segurança do paciente."Isso inclui a publicação de um ato administrativo específico para normatizar o uso do medicamento, com as devidas orientações sobre as contraindicações, os eventos adversos, a garantia de monitoramento cardíaco quando indicado, para que, não obstante a autorização do Conselho Federal de Medicina, os profissionais médicos sejam protegidos de possíveis responsabilizações civis e criminais caso ocorram eventos adversos com o uso do medicamento", informou o órgão.

Por fim, o órgão de Saúde declarou que o papel do Estado é avaliar se os protocolos apresentados pelos municípios seguem a posologia correta para, então, dispensar o medicamento que está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, e destacou que os municípios têm responsabilidade própria sobre a adoção de medidas de tratamento para a segurança do paciente.

"Até o momento, não há evidências que recomendem o uso da cloroquina em pacientes com quadro leve. Sua prescrição deve ser realizada com esclarecimento livre e consentido por parte do paciente sobre os riscos e efeitos adversos potenciais nos pacientes", disse.

DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO

Em relação à distribuição, a Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf) informou que a cloroquina, encaminhada pelo Ministério da Saúde, é entregue após verificação do protocolo instituído pelo município para o uso do medicamento. A documentação deve seguir a determinação de uma circular. Após validação, é realizada a liberação, tendo o município o prazo de até dois dias úteis para fazer a retirada do medicamento. As distribuições ocorrem de acordo com o estoque.