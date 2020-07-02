Hidroxicloroquina não teve resultados positivos desejados, diz OMS

Líder de equipe para Implementação de Pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ana Maria Henao Restrepo comentou sobre os testes em andamento de medicamentos para a covid-19. Durante entrevista coletiva, ela lembrou que a hidroxicloroquina foi testada no estudo comandado pela OMS, mas "infelizmente, não teve os resultados positivos que gostaríamos" contra essa enfermidade.