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Saúde

Hidroxicloroquina não teve resultados positivos desejados, diz OMS

A informação foi divulgada durante entrevista coletiva, mediada pela líder de equipe para Implementação de Pesquisas da organização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 14:41

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:41

Nenhum estudo científico sobre cloroquina comprovou eficácia da droga contra a Covid-19
Nenhum estudo científico sobre cloroquina comprovou eficácia da droga contra a Covid-19 Crédito: freepik.com
Líder de equipe para Implementação de Pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ana Maria Henao Restrepo comentou sobre os testes em andamento de medicamentos para a covid-19. Durante entrevista coletiva, ela lembrou que a hidroxicloroquina foi testada no estudo comandado pela OMS, mas "infelizmente, não teve os resultados positivos que gostaríamos" contra essa enfermidade.
Anteriormente, Restrepo havia comentado sobre as pesquisas com vacinas. Ela se disse "encorajada" com os avanços conseguidos em testes, mas também lembrou que não é possível neste momento saber se haverá vacina eficiente contra a doença.

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