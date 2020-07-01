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Saúde

EUA compra quase todo estoque mundial de remdesivir em combate à Covid-19

A compra é equivalente a 100% da produção projetada pelo laboratório para julho e 90% do total a ser produzido em agosto e setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:31

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:31

Preço dos remédios deve ter reajuste médio de 4,08%
Preço dos remédios deve ter reajuste médio de 4,08% Crédito: Pxhere
Os Estados Unidos compraram quase todo o estoque mundial de remdesivir, remédio apontado por pesquisas recentes como eficaz no tratamento do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) na última segunda-feira (29). 
De acordo com o HHS, a administração de Donald Trump fechou um "acordo incrível" com o laboratório Gilead, por 500 mil ciclos do medicamento nos próximos 3 meses.
A compra dos EUA é equivalente a 100% da produção projetada pelo laboratório para julho e 90% do total a ser produzido em agosto e setembro.
"O presidente Trump fechou um incrível acordo para assegurar aos americanos o acesso à primeira droga autorizada contra a covid-19", afirmou o secretário da pasta, Alex Azar.
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E completou: "Na medida do possível, queremos garantir que qualquer paciente americano que precise de remdesivir possa obtê-lo. O governo Trump está fazendo todo o possível para aprender mais sobre tratamentos que salvam vidas contra a covid-19 e garantir o acesso a essas opções ao povo americano."
O remdesivir é a primeira droga aprovada por autoridades americanas para ser usada no tratamento contra a covid-19, sem ser em caráter experimental, o que levantou uma esperança quanto ao uso do medicamento. No entanto, ainda não está claro em qual fase da doença o medicamento deve ser utilizado.
Ainda de acordo com a secretaria americana, o custo de um ciclo do tratamento completo custará US$ 3.200 - o equivalente a R$ 17 mil.
O preço de fabricação do medicamento, segundo a rede britânica BBC, não passa de US$ 6 (cerca de R$ 33) por um ciclo completo de tratamento.

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