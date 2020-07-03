Vitória registra tendência de estabilização da Covid-19 em julho, diz secretário

Nésio Fernandes em coletiva de imprensa Crédito: Divulgação/ Sesa

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, apontou, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (3), que o município de Vitória observou uma "evidência mais clara de estabilização" do novo coronavírus

Na avaliação do secretário, isso pode indicar um início de uma fase de recuperação heterogênea, ou seja, não semelhante em todos os municípios capixabas.

"Tivemos aqui um fenômeno em Vitória. Entre os quatro municípios da Grande Vitória, aponta uma evidência mais clara de estabilização da doença e podemos viver, ao longo do mês de julho, um início de uma fase de recuperação heterogênea, que pode ocorrer em alguns municípios do Estado. No entanto, o resultado final ainda vai ser de aumento do número de casos no Espírito Santo", analisou.

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Nésio pontuou ainda que a pasta observa uma manutenção do número de óbitos, mas sem uma redução sustentável. "Temos tido uma manutenção do número de óbitos por dia no último período. Ainda não temos uma redução sustentável dos óbitos e pacientes graves e temos apresentado um crescimento do número de casos novos por causa do crescimento no interior e por mais testes sorológicos realizados no Estado", disse.

O secretário, alertou, porém que dois fatores podem colocar em risco essa estabilização. "Existem riscos que podem comprometer a estabilização na Grande Vitória, que é a chegada do inverno, a prevalência de dias mais frios e chuvosos e a redução do isolamento social", explicou.