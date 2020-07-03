Pais que expõem filhos ao risco de contaminação podem ser penalizados no ES

Pais que insistirem em expor seus filhos ao risco de se contaminarem pelo novo coronavírus podem ser penalizados judicialmente. É o que aponta a juíza coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Espírito Santo, Patrícia Neves, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na rádio CBN Vitória.
Segundo a juíza, shoppings estão registrando episódios em que pais desrespeitam a regra que proíbem a entrada de menores de 12 anos nos estabelecimentos. A Vara da Infância e Juventude de Vila Velha recebeu oficialmente um registro em que pais levaram filhos aos shoppings e discutiram com seguranças para tentar forças a entrada de crianças. Em alguns casos, as crianças até mesmo foram trancadas dentro do carro no shopping para os pais frequentarem o local, o que configura crime.
A magistrada alerta os pais e responsáveis que, nestes casos, podem ser encaminhados aos juizados e sofrerem processos administrativos, que podem ser de advertência à multa de 3 a 20 salários. "Não é o momento de expor os filhos a risco, a esse constrangimento e poder responder a um processo judicial. Porque se os shoppings comunicarem, vai ser aberto um procedimento, isso é fato", disse.
A juíza também faz um pedido para que, além de evitar o risco, que os pais não coloquem as crianças em situação de constrangimento nestes locais.
"Quando a gente olha o que parece um simples ato de bater boca com um segurança na porta do shopping, na verdade, traz tantas consequências. É um pai e uma mãe ensinando para o filho, na presença do filho, que não precisa cumprir lei, que não precisa cumprir regra. E a gente sabe que educação se faz com exemplo, e não só com palavras e conselhos. Expor a uma situação que é constrangedora, de bate boca, de confusão. Isso é constrangedor para todo ser humano, imagina para uma criança. Então, é um pedido para os pais para que possam refletir que ainda não é o momento"