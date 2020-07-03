Pais que expõem filhos ao risco de contaminação podem ser penalizados no ES

"Quando a gente olha o que parece um simples ato de bater boca com um segurança na porta do shopping, na verdade, traz tantas consequências. É um pai e uma mãe ensinando para o filho, na presença do filho, que não precisa cumprir lei, que não precisa cumprir regra. E a gente sabe que educação se faz com exemplo, e não só com palavras e conselhos. Expor a uma situação que é constrangedora, de bate boca, de confusão. Isso é constrangedor para todo ser humano, imagina para uma criança. Então, é um pedido para os pais para que possam refletir que ainda não é o momento"