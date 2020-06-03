Abertura de shoppings não representa volta à normalidade

Com pouco movimento, Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar Crédito: Fernando Madeira

A implantação da matriz de risco tem sido crucial para estabelecer os critérios de estabelecimento ou não de atividade econômica nos municípios. É a bússola para essas decisões.

Fato é que o comércio acabou sendo o setor mais sacrificado com a quarentena, e a matriz de risco permite uma modulação do seu funcionamento de acordo com o número de casos. A reabertura gradual das lojas e de serviços, com contrapartidas obrigatórias , não derruba a imposição do isolamento. O lockdown, como afirma acertadamente o governo, permanece à espreita, em caso de explosão de casos ou colapso do sistema de saúde. Em bom português, o confinamento compulsório pode vir a ser adotado caso a situação saia de controle.

As duas decisões não se anulam, elas podem vir a se suceder, de acordo com o cenário. O que precisa ficar evidente para a população é que a abertura do comércio ou dos shoppings não é um salvo-conduto. O distanciamento social permanece como regra, mesmo que não seja sob a forma da lei.

É o comportamento das pessoas que vai ditar o destino do enfrentamento da pandemia, pelo simples fato de que, se a vida voltar a ser como era antes de março, o número de casos vai inevitavelmente subir, abrindo as portas para que se decrete o lockdown, que ironicamente trancará todas elas.

As especificidades brasileiras precisam ser consideradas no enfrentamento, principalmente por se tratar de um país que ainda não havia superado a crise econômica antes do desembarque do novo coronavírus . Mas qualquer decisão se torna inócua sem um gerenciamento nacional, que dê o exemplo, e o engajamento da população, da adoção da máscara como um acessório indispensável ao empenho com o isolamento social

Os shoppings estão abertos para as necessidades, não para o lazer. Assim como todos os serviços com permissão para o funcionamento. Ficar em casa, quando possível, não deixou de ser prioridade com a volta do comércio. Assim como o home office nas empresas e órgãos públicos que podem continuar a adotá-lo.

A gestão da rede hospitalar pelo governo tem se mostrado eficiente, alinhada às aberturas graduais, com suas regras rígidas, que incluem horários de funcionamento, restrição de atendimento e itens de segurança obrigatórios. A fiscalização, contudo, precisa funcionar, para que essas imposições não fiquem só no papel. É uma responsabilidade que cabe aos municípios e também ao Estado.