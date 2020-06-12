Praias e shopping cheios em Vitória, apesar do apelo para ficar em casa

A promessa de fiscalização mais rígida, a decretação de ponto facultativo e o pedido para que as pessoas ficassem em casa não foram suficientes para evitar que as praias e os quiosques de Vitória ficassem cheios nesta sexta-feira (12). O principal shopping da Capital também registrou movimento intenso durante a tarde.
Como se fosse uma emenda de feriado qualquer, capixabas foram flagrados jogando bola e aproveitando o dia de sol nas areias da Ilha do Boi. Diversos grupos também estavam comendo e bebendo na Curva da Jurema. A movimentação, apesar da pandemia do novo coronavírus, foi registrada pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta.
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Apesar da pandemia, praias e shopping movimentados
AÇÕES INSUFICIENTES
Na quarta-feira (10), o governador Renato Casagrande anunciou as medidas que podem ser adotadas em caso de "risco extremo" e adiantou que as fiscalizações seriam reforçadas a partir do feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (11). Com a finalidade de diminuir a interação social, ele também decretou ponto facultativo para esta sexta-feira (12).
"Colocaremos o Corpo de Bombeiros orientando nas praias e veículos automotores de fiscalização na areia. Os guarda-vidas também vão nos ajudar. Vamos colocar veículos com sistema de sonorização pedindo para que as pessoas regressem para as suas casas. Isso também acontecerá em praças e parques"
Apesar disso, o cenário visto foi de movimentação nas ruas da Grande Vitória. Nessa quinta-feira (11), por exemplo, as praias também ficaram cheias. Enquanto isso, o Espírito Santo chega a mais de 25 mil infectados pelo novo coronavírus e 999 vidas perdidas na pandemia. Ou seja, mais de mil novos casos e 33 óbitos em apenas 24 horas.