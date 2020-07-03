Veja como está a curva dos casos de coronavírus em Vitória

O governo também identificou a manutenção do número de óbitos. No entanto, ainda não há confirmação de que o movimento seja sustentável. "Temos tido uma manutenção do número de óbitos por dia no último período. Ainda não temos uma redução sustentável dos óbitos e pacientes graves e temos apresentado um crescimento do número de casos novos por causa do crescimento no interior e por mais testes sorológicos realizados no Estado", disse.