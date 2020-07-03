Veja como está a curva dos casos de coronavírus em Vitória

O monitoramento do governo do Estado identificou uma tendência de estabilização dos registros de novos testes positivos de coronavírus em Vitória. Esse comportamento é ilustrado pelos gráficos disponibilizados no Painel Covid-19. De acordo com dados computados até o dia 02 de julho, o município contabiliza 266 óbitos e 7.701 diagnósticos confirmados, sendo 6.428 pacientes curados.
Pela ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Saúde), é possível observar que a Capital viveu um pico da doença no início do mês de junho. Nos primeiros sete dias do mês passado, foram confirmados 804 casos. Já na primeira semana do mês de maio, foram 322. A diferença representa um aumento de 40% de novos registros. No dia 1º e 2 de julho foram computados 25 novos pacientes. O número representa o mesmo patamar do dia 3 de maio, quando foram 24 casos. Mas esse total ainda pode mudar à medida que os resultados de exames já realizados fiquem prontos.
"Tivemos aqui um fenômeno em Vitória. Entre os quatro municípios da Grande Vitória, aponta uma evidência mais clara de estabilização da doença e podemos viver, ao longo do mês de julho, um início de uma fase de recuperação heterogênea, que pode ocorrer em alguns municípios do Estado. No entanto, o resultado final ainda vai ser de aumento do número de casos no Espírito Santo", analisou.
O governo também identificou a manutenção do número de óbitos. No entanto, ainda não há confirmação de que o movimento seja sustentável. "Temos tido uma manutenção do número de óbitos por dia no último período. Ainda não temos uma redução sustentável dos óbitos e pacientes graves e temos apresentado um crescimento do número de casos novos por causa do crescimento no interior e por mais testes sorológicos realizados no Estado", disse.
O secretário pontuou que a chegada do inverno, a prevalência de dias mais frios e chuvosos e a redução do isolamento social podem colocar em risco a estabilização de casos que podem resultar na internação de pacientes na Grande Vitória. O Espírito Santo atingiu a marca de 50.242 casos e 1.727 mortes por Covid-19 na tarde desta quinta-feira (02). A doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 35 óbitos e por infectar 1.421 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 30.332 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,44%. Até o momento, 113.375 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo chegou a 82,54%. De um total de 693 leitos existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus, 572 estão ocupados.