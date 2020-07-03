Auxílio emergencial e FGTS devem atenuar recessão do coronavírus no ES

Beneficiários que recebem o auxílio emergencial fazem fila na Caixa para sacar o dinheiro Crédito: Ricardo Medeiros

Estimativas do Tribunal de Contas da União (TCU) apontam para que mais de um milhão de pessoas sejam contempladas com o auxílio do governo federal , o deve injetar R$ 3,4 bilhões na economia local até o final do ano  considerando o pagamento de cinco parcelas do benefício. O FGTS, por sua vez, deve liberar para os capixabas valores em torno de R$ 700 milhões, segundo informou o superintendente de Rede da Caixa, Denis Matias . Somados, os dois valores alcançam R$ 4,1 bilhões  o equivalente a 3,2% do PIB capixaba registrado em 2019.

A economista da Oppen Social Danielle Nascimento explica que os benefícios sociais vão ajudar a reduzir a queda do PIB porque eles serão utilizados para movimentar a economia local. As pessoas estão precisando desse dinheiro para comprar comida, pagar contas, para sobreviver. É um dinheiro que movimenta o comércio e retorna para o Estado em forma de impostos, explica.

Danielle destaca que, apesar de os benefícios não resolverem o problema da falta de renda nas famílias, eles proporcionam uma condição mínima de alimentação e subsistência. São duas ajudas importantes. O auxílio emergencial é uma primeira onda, voltada para os trabalhadores informais, e o saque do FGTS uma segunda onda voltada para ajudar os trabalhadores formais, esclarece.

O professor da Fucape e PhD em Contabilidade e Finanças André Moura concorda que os valores liberados pelo governo federal vão dar um fôlego para as famílias e também para o comércio. Algumas dessas pessoas têm necessidades imediatas. Ninguém deve usar esse valor para fazer investimentos em renda fixa ou algo semelhante, imagina.

Apesar de concordarem que os benefícios sociais vão reduzir a queda do PIB estadual, nem Nascimento, nem Moura arriscam dizer qual será o impacto final na economia. Difícil fazer uma previsão numérica porque ainda existem pessoas que podem receber o auxílio emergencial e não sabemos quantos trabalhadores vão efetivamente sacar o FGTS, justifica o PhD em Contabilidade e Finanças.

GARANTIR EQUILÍBRIO DAS CONTAS É O DESAFIO

Se fazer a distribuição de renda às pessoas que precisam reduz a queda do PIB, bastaria distribuir mais dinheiro para que a economia voltasse a crescer, certo? Não exatamente. André Moura destaca que um dos grandes desafios do governo está sendo manter o equilíbrio das contas. É uma situação complicada porque é preciso investir no lado social, mas sem soltar a mão de vez, a ponto de ficar sem dinheiro para fazer outros investimentos, pondera.