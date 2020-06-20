PIB do ES: o que já não ia bem, vai ficar ainda pior

Segmentos da economia capixaba como de petróleo, comércio e mineração estão sendo impactados pela pandemia do novo coronavírus Crédito: Beatriz Seixas/Fernando Madeira/ Tadeu Bianconi-Agência Vale

Mas antes de citá-las, vamos aos números. A economia do Estado encolheu 1,2% de janeiro a março deste ano na comparação com os últimos três meses de 2019. É o terceiro trimestre consecutivo em que o desempenho do PIB é negativo, ou seja, o Estado encontra-se na chamada recessão técnica.

Outra métrica nada favorável para o Estado é a que calcula o acumulado de quatro trimestres. Essa registrou uma retração de 0,6%, o pior resultado dos últimos 11 trimestres, ou seja, o pior desde o segundo trimestre de 2017.

Volto agora às constatações que citei no início deste texto. A primeira é de que, antes mesmo da pandemia do novo coronavírus , a atividade econômica do Espírito Santo apresentava-se deteriorada.

Tanto é que ao longo de 2019 a expansão capixaba ficou abaixo da do país . Somente no primeiro trimestre do ano passado elas foram equivalentes. De lá para cá, já é a quarta vez consecutiva que amargamos números piores. Detalhe: a comparação é com um país que vinha andando de lado.

A fala do coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antônio Ricardo Freislebem, durante a apresentação à imprensa, reforçou que as coisas não iam bem por aqui. De acordo com ele, mesmo se os 15 dias de março que tiveram os impactos da pandemia fossem excluídos do cálculo do PIB trimestral, ainda assim, o resultado seria negativo.

"A gente vem acompanhando desde o ano passado um resultado muito ruim da indústria. Independentemente desta pandemia, a queda seria verificada pelo fato de a indústria estar sofrendo tanto e o setor de serviços estar patinando nos últimos trimestres" Antônio Ricardo Freislebem - coordenador de Estudos Econômicos do IJSN

Até aqui, era o comércio que vinha contribuindo para o desempenho da economia não ser ainda pior. Exemplo disso é que de janeiro a março deste ano foi o único setor no azul, com um avanço no PIB de 4,4%. Já a indústria recuou 13,3% e serviços - 2,4%.

Com as portas fechadas e com as restrições de funcionamento, não será, desta vez, o comércio a atenuar a recessão. Mesmo que o IJSN não projete números, a expectativa dos técnicos é de que o cenário será muito pessimista e não só para o próximo trimestre. A queda de 17,9% nas vendas em abril, a pior em 20 anos registrada pelo IBGE , já é um aperitivo de como 2020 será um ano perdido.