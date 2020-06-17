Exportação e produção de commodities provocaram queda do PIB do ES

Petróleo, pelotas de minério e celulose: principais commodities que o ES produz e que tiveram queda na produção Crédito: Montagem A Gazeta / Fotos: Divulgação

De acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), divulgados nesta quarta-freira (17), no primeiro trimestre de 2020, comparado ao mesmo período de 2019, a indústria geral caiu 13,4% e as exportações tiveram redução de 12,5%. Esses indicadores levaram à retração de 1,7% da economia capixaba na comparação com o mesmo trimestre de 2019.

O Espírito Santo tem forte ligação com o comércio exterior. A exportação e a importação de mercadorias é muito forte no Estado, o que faz com que ele seja mais suscetível às variações do mercado externo. A China é um dos principais mercados dos produtos capixabas, além de ser o maior consumidor mundial de commodities. Mas com o pico da doença por lá, a economia do país parou no primeiro trimestre.

Com o país asiático desacelerando, as empresas deixaram de importar minério e celulose do Espírito Santo. Já no caso do petróleo, além do efeito coronavírus, ainda teve a "guerra dos preços" que chegou a fazer o preço do barril despencar ao negativo. Sem demanda, as indústrias capixabas precisaram reduzir a sua produção.

Segundo o Coordenador de Estudos Econômicos do Instituto Jones, Antônio Ricardo Freislebem da Rocha, o Estado tem uma carteira de clientes globalizada e o resultado do PIB no primeiro trimestre de 2020 reflete sim o resultado da pandemia no mundo todo.

"No caso do minério, além do efeito Brumadinho (MG), ainda temos a diminuição da produção das minas de Minas Gerais. Com isso, a Vale está trazendo matéria prima de navio do Pará, o que é mais caro e demorado. E com a redução da demanda do mercado internacional, ela realizou a parada programada das usinas 3 e 7 de Tubarão", comenta.

No primeiro trimestre deste ano - comparado ao mesmo período de 2019, o mal desempenho do PIB teve como principal componente a performance da indústria extrativa [minério, rochas e petróleo], que teve retração de 25,5%. Além dela, fabricação de celulose e produtos de papel (-32,2%), metalurgia (-5,3%) e fabricação de produtos minerais não metálicos (-3,3%) também tiveram mal desempenho.

O Espírito Santo também registrou, nos três primeiros meses do ano, queda no comércio exterior (-19,31% ante ao trimestre imediatamente anterior). As importações apresentaram redução de 25,79% e as exportações caíram 12,47%, no mesmo período.

A evolução do coronavírus para outros países, além da China, representa um prejuízo ainda maior para o Espírito Santo. Segundo dados do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex), em 2019, o Estado exportou US$ 8,8 bilhões em produtos e mercadorias. Desse valor, vendeu US$ 1,05 bilhão apenas para países asiáticos (China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas e Hong Kong).

A ordem é sempre a mesma para os países atingidos pela Covid-19. As medidas de isolamento social para conter o avanço da doença e não fazer o sistema de saúde colapsar faz com que as pessoas parem de trabalhar. Sem que elas trabalhem, não há produção e a oferta de produtos diminui.

Sem sair de casa, o consumo reduz e as empresas não conseguem monetizar sua produção. Com o passar do tempo, a receita das empresas cai, mas as despesas  aluguel, salário dos funcionários, empréstimos bancários e outras dívidas  devem continuar sendo pagas.

O PIOR AINDA ESTÁ POR VIR

O resultado do PIB do Espírito Santo no primeiro trimestre de 2020 só não foi pior porque o comércio varejista ampliado teve bom desempenho, crescendo 4,4%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Porém esse alívio deve ser revertido.

De acordo com Antônio Ricardo Freislebem da Rocha, o índice negativo eleva a preocupação para os próximos meses, uma vez que os resultados para o segundo trimestre tendem a ser ainda piores.

"O primeiro trimestre mostra apenas parcialmente a extensão dos efeitos da pandemia do coronavírus, uma vez que as medidas para conter o avanço do vírus começaram em meados de março, último mês do primeiro trimestre" Antônio Ricardo Freislebem da Rocha - Coordenador de Estudos Econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves

O primeiro decreto para o fechamento do comércio do Estado ocorreu no dia 18 de março incluindo shoppings e academias. Depois, no dia 20 do mesmo mês, foi proibida a abertura das lojas de rua. O comércio de rua só voltou a abrir, de modo alternado, no dia 11 de maio. Já shoppings e academias apenas em 1º de junho.