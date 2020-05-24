Erro em dados registra primeiro caso de Covid-19 no ES em 15 de fevereiro

Vila Velha foi o município que teve o primeiro caso confirmado de coronavírus do Estado, e é hoje a cidade com o maior número de infectados Crédito: Fernando Madeira

Um erro no lançamento de dados no sistema do Painel Covid-19, do governo do Estado, na última sexta-feira (22), registrou um caso confirmado de coronavírus no Espírito Santo no dia 15 de fevereiro, em Bom Jesus do Norte , no Sul do Estado. A informação, contudo, estava incorreta, conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Já foi realizada a correção no sistema, com a atualização do Painel.

O erro foi identificado e se tratava de uma testagem realizada no dia 15 de maio, no município de Bom Jesus do Norte, lançado no sistema equivocadamente em fevereiro.

A informação correta do Painel Covid-19 é de que o primeiro caso confirmado de coronavírus no Espírito Santo foi no dia 26 de fevereiro, a quarta-feira de Cinzas, de uma mulher de Vila Velha que havia retornado de viagem para a Itália , onde contraiu o vírus, no dia 20 do mesmo mês.

PANORAMA NO ES

O Espírito Santo já se aproxima da marca de 10 mil casos confirmados do novo coronavírus, cerca de três meses após a confirmação do primeiro infectado no Estado. Neste sábado, foram registrados 439 novos casos da doença no Estado, e 21 novas mortes, ultrapassando o patamar de 400 óbitos.