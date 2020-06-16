Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preservação de empregos

Secretário do Trabalho confirma que suspensão de jornada poderá ser prorrogada

Senado aprovou MP e deu aval para governo estender medida. Segundo Bruno Bianco Leal, já há sinalização positiva do presidente e do ministro Paulo Guedes para isso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 20:02

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 20:02

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho
Ampliação da validade da medida provisória tem objetivo de preservar empregos durante a pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
A suspensão temporária de contratos de trabalho e redução de jornadas e salários, em vigor desde abril, deverá ser prorrogada. O secretário Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, admitiu que essa é a intenção do governo federal para continuar preservando empregos durante a crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus.
"Já há sinalização positiva do presidente da República e do ministro Paulo Guedes. Não sabemos as nuances (do projeto) e por cautela estamos aguardando aprovação no Senado e a sanção presidencial. Mas, tão logo se implementem esses dois atos, teremos a prorrogação", disse em live com o deputado federal capixaba Evair de Melo na manhã desta terça-feira (16). No início desta noite, o plenário do Senado aprovou o texto permitindo que a medida seja prorrogada até o final do ano. Falta, agora, a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Veja Também

Senado dá aval para governo prorrogar redução de jornada e salário

CNI: Aprovação da MP 936 assegura medidas para preservação de empregos

Segundo o secretário, a medida tem sido exitosa até o momento, preservado cerca de 10 milhões de empregos em todo o Brasil. Ao todo, 145 mil trabalhadores capixabas foram afetados.  Ele afirma que o Estado, mesmo tendo demitido mais do que contratado durante o período de pandemia  ficando com um déficit de 18 mil postos de trabalho   poderia ter sofrido muito mais caso a medida não tivesse sido implementada.

Veja Também

Bancos abrem poupança digital para pagar benefício por redução de salário

Governo deve corrigir erro que barra benefício pela redução de jornada

Salário e jornada reduzidos? Saiba quando vai receber auxílio do governo

A Medida Provisória 936 foi editada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizando empresas a suspender contratos por até dois meses, mediante acordo, ou reduzir proporcionalmente salários e jornadas por até três meses. Os trabalhadores afetados não podem ser demitidos por período equivalente ao dobro do tempo que durar o acordo.
Contudo, para que continue valendo, o texto precisa virar lei, o que implica ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado. Caso isso não ocorra, ele deixa de ter validade.  Até o momento, a MP já passou pela Câmara e pelo Senado.

PRAZO AINDA NÃO FOI DEFINIDO

O texto aprovado no Congresso prevê que o período de validade dessa medida seja determinado por decreto presidencial. Com isso, cabe ao presidente escolher por quanto tempo mais ela terá validade. O secretário Bruno Leal, afirmou que ainda não é possível determinar exatamente qual será esse período.
"Vamos analisar, ver a necessidade e avaliar o prazo", diz. 
Segundo o jornal O Globo, técnicos da equipe econômica do governo estimam que a redução de salários seja prorrogada por mais um mês e a suspensão, por mais dois. Será necessária uma nova renegociação com os trabalhadores para estender o acordo.
A ampliação da MP com a extensão do prazo vai blindar trabalhadores do risco de demissão por mais tempo. A empresa que hoje opta pela redução salarial por três meses fica obrigada a não realizar demissões por seis meses (dobro do tempo). Logo, com mais tempo de vigência do acordo, esses empregados podem ter garantida a permanência no trabalho com carteira assinada até o final do ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados