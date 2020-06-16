Secretário do Trabalho confirma que suspensão de jornada poderá ser prorrogada

Ampliação da validade da medida provisória tem objetivo de preservar empregos durante a pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva

A suspensão temporária de contratos de trabalho e redução de jornadas e salários, em vigor desde abril, deverá ser prorrogada. O secretário Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, admitiu que essa é a intenção do governo federal para continuar preservando empregos durante a crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus

Segundo o secretário, a medida tem sido exitosa até o momento, preservado cerca de 10 milhões de empregos em todo o Brasil. Ao todo, 145 mil trabalhadores capixabas foram afetados. Ele afirma que o Estado, mesmo tendo demitido mais do que contratado durante o período de pandemia  ficando com um déficit de 18 mil postos de trabalho  poderia ter sofrido muito mais caso a medida não tivesse sido implementada.

A Medida Provisória 936 foi editada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro, autorizando empresas a suspender contratos por até dois meses, mediante acordo, ou reduzir proporcionalmente salários e jornadas por até três meses. Os trabalhadores afetados não podem ser demitidos por período equivalente ao dobro do tempo que durar o acordo.



Contudo, para que continue valendo, o texto precisa virar lei, o que implica ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado. Caso isso não ocorra, ele deixa de ter validade. Até o momento, a MP já passou pela Câmara e pelo Senado.

PRAZO AINDA NÃO FOI DEFINIDO

O texto aprovado no Congresso prevê que o período de validade dessa medida seja determinado por decreto presidencial. Com isso, cabe ao presidente escolher por quanto tempo mais ela terá validade. O secretário Bruno Leal, afirmou que ainda não é possível determinar exatamente qual será esse período.

"Vamos analisar, ver a necessidade e avaliar o prazo", diz.

Segundo o jornal O Globo, técnicos da equipe econômica do governo estimam que a redução de salários seja prorrogada por mais um mês e a suspensão, por mais dois. Será necessária uma nova renegociação com os trabalhadores para estender o acordo.