Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Judiciário

Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres

Cabe ao TJES eleger três advogadas e encaminhar a lista à Justiça Eleitoral. Decisão final sobre quem vai ser a nova juíza é do presidente da República

Públicado em 

09 abr 2026 às 14:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sede TRE-ES
O TRE-ES está localizado na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Divulgação
Pela primeira vez, uma lista composta apenas por mulheres vai ser eleita para preencher uma vaga no Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). O edital foi publicado pelo Tribunal de Justiça (TJES) e tem como objetivo selecionar alguém da classe dos juristas, uma advogada.
Uma lista chegou a ser eleita pelo TJES, formada por uma mulher e dois homens, mas foi devolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), justamente para que mais mulheres fossem contempladas.
A Resolução 23.746, do TSE, estabelece que as listas tríplices devem ser formadas "em conformidade com a política nacional de paridade de gênero no Poder Judiciário". 
Na prática, um critério de alternância foi adotado, ou seja, algumas listas podem ser mistas, ou compostas exclusivamente por homens, mas outras devem ser integradas apenas por mulheres, para aumentar o número de juízas nas Cortes.
A advogada que foi eleita anteriormente na disputa por uma vaga no TRE-ES, Lúcia Maria Roriz Veríssimo Portela, continua indicada. A eleição, agora, vai ser para escolher outras duas advogadas.
A escolhida vai ser membra efetiva do TRE-ES. 
O Tribunal tem 12 membros, entre efetivos e suplentes. Desses, quatro são mulheres.
"Entendemos importante a decisão do TSE em estabelecer que uma lista seja exclusiva de mulheres, diante do desequilíbrio de gênero da Corte atual, pois o equilíbrio de olhares faz bem de todas as formas que analisarmos, principalmente em decisões que impactam toda a sociedade", afirmou à coluna a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES), Erica Neves.
"O resultado é sempre melhor e mais conectado com a realidade. Estamos anunciando o máximo possível para incentivar advogadas a se habilitarem. Temos advogadas competentíssimas, mas que, talvez em razão do desequilíbrio de visibilidade e oportunidade que ainda existe no mercado, não estavam sendo escolhidas ou nem se inscreviam. Posso afirmar com segurança que a escolhida prestará um serviço de excelência para o Espírito Santo", completou.
As inscritas vão passar pelo crivo dos desembargadores e desembargadoras do TJES, que elegem a lista tríplice.
A relação vai ser enviada ao TRE-ES, depois ao TSE. Caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidir quem será a nova juíza.
O mandato no cargo tem a duração de dois anos.

+ COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Aliado de Arnaldinho troca de partido e pode perder o mandato

O encontro entre Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo

Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Os bastidores da posse de Cris Samorini, prefeita de Vitória

A primeira agenda de Pazolini após renunciar ao mandato de prefeito de Vitória

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

mulher Judiciário TRE-ES Desigualdade de gênero Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados