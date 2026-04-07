Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Guerino Zanon em 2022, quando foi candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) está no palanque do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na corrida pelo governo do Espírito Santo. Zanon chegou a ser alvo de especulações, meses atrás, como o possível vice do republicano na chapa.

O PSD declarou apoio a Pazolini recentemente e o ex-prefeito de Linhares até apareceu em foto junto com o aliado. Ao fim e ao cabo, porém, Guerino Zanon não vai disputar nenhum cargo em 2026, de acordo com ele mesmo.

"Vou ser apenas um ajudante de ordens, um cabo eleitoral do Pazolini", afirmou à coluna na segunda-feira (6) ao chegar à Câmara de Vitória para a posse da prefeita Cris Samorini (PP).

"Vou apoiar também candidatos ao Senado e a deputado do campo conservador", completou Guerino Zanon.

O nome do ex-prefeito de Linhares até foi citado, um tempo atrás, como possível candidato ao Palácio pelo PL. Ele admitiu, nesta segunda, que manteve conversas com o presidente estadual do Partido Liberal, o senador Magno Malta, mas decidiu permanecer no PSD.

"A minha relação com Magno sempre foi muito boa. Conversamos, sim, mas não com o intuito de eu ser candidato. O Magno, até o momento, não colocou que o PL vai ter candidatura própria, só a dele (a candidatura do próprio Magno ao Palácio Anchieta) é que ele tem colocado a possibilidade."

Guerino Zanon, Edson Magalhães, Evair de Melo e Lorenzo Pazolini em encontro recente Crédito: Instagram/@lorenzopazolini

Pazolini, por sua vez, disse, em entrevista coletiva, que o ex-prefeito de Linhares vai ter o papel de consultor e guia: