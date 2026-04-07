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Eleições 2026

Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Ex-prefeito de Linhares chegou a ser alvo de especulações como possível vice do ex-prefeito de Vitória. Mas cravou que não vai disputar nenhum cargo em 2026

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 11:12

Públicado em 

07 abr 2026 às 11:12
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Debate na Rede Gazeta
Guerino Zanon em 2022, quando foi candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) está no palanque do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na corrida pelo governo do Espírito Santo. Zanon chegou a ser alvo de especulações, meses atrás, como o possível vice do republicano na chapa.
O PSD declarou apoio a Pazolini recentemente e o ex-prefeito de Linhares até apareceu em foto junto com o aliado. Ao fim e ao cabo, porém, Guerino Zanon não vai disputar nenhum cargo em 2026, de acordo com ele mesmo.
"Vou ser apenas um ajudante de ordens, um cabo eleitoral do Pazolini", afirmou à coluna na segunda-feira (6) ao chegar à Câmara de Vitória para a posse da prefeita Cris Samorini (PP).
"Vou apoiar também candidatos ao Senado e a deputado do campo conservador", completou Guerino Zanon.
O nome do ex-prefeito de Linhares até foi citado, um tempo atrás, como possível candidato ao Palácio pelo PL. Ele admitiu, nesta segunda, que manteve conversas com o presidente estadual do Partido Liberal, o senador Magno Malta, mas decidiu permanecer no PSD.
"A minha relação com Magno sempre foi muito boa. Conversamos, sim, mas não com o intuito de eu ser candidato. O Magno, até o momento, não colocou que o PL vai ter candidatura própria, só a dele (a candidatura do próprio Magno ao Palácio Anchieta) é que ele tem colocado a possibilidade."
Guerino Zanon, Edson Magalhães, Evair de Melo e Lorenzo Pazolini
Guerino Zanon, Edson Magalhães, Evair de Melo e Lorenzo Pazolini em encontro recente Crédito: Instagram/@lorenzopazolini
Pazolini, por sua vez, disse, em entrevista coletiva, que o ex-prefeito de Linhares vai ter o papel de consultor e guia:
"Ele tem o papel de nos orientar, de nos guiar, de nos ajudar a tomar decisões".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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