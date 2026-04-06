'Não estou aqui para simbolizar. Estou para decidir', diz nova prefeita de Vitória

Cris Samorini disse estar assumindo um compromisso real com a cidade de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

"Não aceitarei que o fato de ser a primeira mulher a ocupar esse cargo seja usado como argumento para o silenciamento, hesitação ou recuo. Não estou aqui para simbolizar. Estou aqui para decidir, enfrentar, assumir riscos e, principalmente, entregar resultados à vida das pessoas. Não busco provar a força da mulher pelo cargo que possuo, mas não permitirei a desvalorização da mulher no ambiente de trabalho. Não permitirei a desvalorização de ninguém. Porque antes de qualquer função e de qualquer título existe um ser humano que merece ser respeitado", disse Cris Samorini, no discurso de posse, sob aplausos.

Ao longo do discurso, Cris exaltou os resultados alcançados pela atual gestão na Prefeitura de Vitória . "É muito bom quando a gente sucede algo que trouxe resultados, que trouxe algo de bom", afirmou, em referência ao antecessor, Lorenzo Pazolini.

A prefeita ressaltou que sua posse representa também o compromisso firmado com a população quando decidiu entrar para a política em 2024, como candidata a vice-prefeita na chapa de Pazolini. "O compromisso tem de ser real com a cidade. E é esse compromisso que tem feito a diferença em Vitória", disse.

Posse de Cris Samorini como prefeita de Vitória

Ao discursar durante a solenidade, o agora ex-prefeito Lorenzo Pazolini afirmou que a posse de Cris Samorini é um momento importante e de reflexão para a cidade.

"Vitória tem pela primeira vez em sua história uma prefeita. Cris assume de maneira efetiva o seu mandato à frente da cidade", disse Pazolini, que terminou o discurso dizendo que deixa a prefeitura de "mãos limpas".

O ato no Legislativo municipal foi somente mais uma formalidade porque, com a renúncia de Pazolini, automaticamente Cris passou a comandar o Executivo municipal.

A Procuradoria da Câmara esclareceu, na quinta-feira (2), que, do ponto de vista jurídico, a sucessão definitiva está prevista na legislação (Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal) porque a vice foi eleita na mesma chapa e já havia tomado posse no início do mandato.