Aliado de Arnaldinho sai do PSDB e se filia ao partido de Casagrande

Victor Linhalis e Renato Casagrande Crédito: Instagram/@renatocasagrande

Aliado de primeira hora do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), o deputado federal Victor Linhalis filiou-se ao PSB do ex-governador Renato Casagrande para disputar a reeleição.

Egresso do Podemos, Linhalis ingressou no partido de Arnaldinho no dia 5 de março. A ideia é que ele fosse candidato pelo ninho tucano.

Mas o PSDB não vai ter uma chapa competitiva de candidatos a deputado federal. Lá, Linhalis correria sério risco de derrota nas urnas.

A ida para o PSB, entretanto, ilustra uma derrota para Arnaldinho. O prefeito é o presidente estadual do PSDB.

Ele desistiu de disputar o Palácio Anchieta, entre outros motivos, porque precisava montar uma chapa de candidatos à Câmara Federal. Para isso, reaproximou-se de Casagrande após ter debandado para o lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Linhalis ficou encarregado de fazer a interlocução com o socialista, em busca de ajuda dos governistas para montar a chapa.

Já era tarde demais. A maioria dos nomes viáveis ou que poderiam somar votos em chapas já tem abrigo.

Em entrevista coletiva concedida no último dia 1º, Casagrande afirmou que ajudaria o PSDB, sim, mas não de forma a "desmontar" chapas de outros partidos aliados.

O principal objetivo de Arnaldinho, agora, é a reeleição de Victor Linhalis.

Nos últimos dias, Linhalis teve várias conversas com o presidente estadual do partido de Casagrande, Alberto Gavini.

O presidente nacional do PSB, João Campos, também chegou a conversar com ele, por telefone.