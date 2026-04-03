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Eleições 2026

Aliado de Arnaldinho sai do PSDB e se filia ao partido de Casagrande

Sigla presidida pelo prefeito de Vila Velha não vai ter chapa competitiva de candidatos a deputado federal

Públicado em 

03 abr 2026 às 18:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Victor Linhalis e Renato Casagrande
Victor Linhalis e Renato Casagrande Crédito: Instagram/@renatocasagrande
Aliado de primeira hora do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), o deputado federal Victor Linhalis filiou-se ao PSB do ex-governador Renato Casagrande para disputar a reeleição.
Egresso do Podemos, Linhalis ingressou no partido de Arnaldinho no dia 5 de março. A ideia é que ele fosse candidato pelo ninho tucano.
Mas o PSDB não vai ter uma chapa competitiva de candidatos a deputado federal. Lá, Linhalis correria sério risco de derrota nas urnas.
A ida para o PSB, entretanto, ilustra uma derrota para Arnaldinho. O prefeito é o presidente estadual do PSDB.
Ele desistiu de disputar o Palácio Anchieta, entre outros motivos, porque precisava montar uma chapa de candidatos à Câmara Federal. Para isso, reaproximou-se de Casagrande após ter debandado para o lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Linhalis ficou encarregado de fazer a interlocução com o socialista, em busca de ajuda dos governistas para montar a chapa.
Já era tarde demais. A maioria dos nomes viáveis ou que poderiam somar votos em chapas já tem abrigo.
Em entrevista coletiva concedida no último dia 1º, Casagrande afirmou que ajudaria o PSDB, sim, mas não de forma a "desmontar" chapas de outros partidos aliados.
O principal objetivo de Arnaldinho, agora, é a reeleição de Victor Linhalis.
O ideal é que isso se desse pelo PSDB, mas só se pode fazer o que é possível. No PSDB, os outros pré-candidatos a federal eram o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga e o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas.
Nos últimos dias, Linhalis teve várias conversas com o presidente estadual do partido de Casagrande, Alberto Gavini.
O presidente nacional do PSB, João Campos, também chegou a conversar com ele, por telefone.
A chegada de Linhalis não representa nenhum "desmonte" na chapa dos socialistas, ou seja, não foi preciso tirar ninguém da chapa para ele entrar.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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