'Momento pede renovação', diz Renzo, sobre apoio do PSD a Pazolini

Nos últimos meses me dediquei com afinco ao exercício da escuta. Ouvi a população, que é soberana em suas percepções, ouvi o mercado político e, claro, analisei o cenário em que estamos há quase uma década. Tenho admiração e apreço pessoal pelo vice-governador Ricardo Ferraço, com quem sempre tive excelente diálogo, e respeito o legado que ele e seus aliados consolidaram.

Entretanto, as orientações partidárias, em alinhamento com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nos aproximam do Republicanos. Eu e Lorenzo Pazolini temos uma longa trajetória juntos; fomos deputados no mesmo período, nos tornamos prefeitos e, lado a lado da população, defendemos uma nova forma de fazer a gestão pública.

O momento pede aproximação com as pessoas, renovação nas ideias e uma política sintonizada com os novos tempos. Desejo que a partir do próximo dia 4 possamos construir um Espírito Santo melhor para todos.

