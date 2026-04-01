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Eleições 2026

'Momento pede renovação', diz Renzo, sobre apoio do PSD a Pazolini

Partido de Hartung subiu no palanque do prefeito de Vitória na corrida pelo Palácio Anchieta

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 17:14

Públicado em 

01 abr 2026 às 17:14
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renzo toma posse em Colatina e promete combater a insegurança
Prefeito de Colatina e presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos Crédito: Heriklis Douglas
PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung, subiu no palanque do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), na corrida pelo Palácio Anchieta, como mostrou a reportagem de A Gazeta.
O presidente estadual da legenda, o prefeito de Colatina Renzo Vasconcelos, afirmou, em nota, que “o momento pede aproximação com as pessoas, renovação nas ideias e uma política sintonizada com os novos tempos”.
Ele destacou ter “admiração e apreço pessoal” pelo vice-governador Ricardo Ferraço, mas admitiu que “orientações partidárias em alinhamento com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab”, foram responsáveis pela aproximação com Pazolini.
Entre casagrandistas e ricardistas, ninguém acreditava, de verdade, que o desfecho pudesse ser outro, considerando que Hartung integra o partido e é adversário político do governador Renato Casagrande (PSB).
Apesar disso, Renzo emitiu sinais dúbios nos últimos meses, ao flertar, ao mesmo tempo, com Ricardo e Pazolini.

Veja a íntegra da nota de Renzo Vasconcelos

Nos últimos meses me dediquei com afinco ao exercício da escuta. Ouvi a população, que é soberana em suas percepções, ouvi o mercado político e, claro, analisei o cenário em que estamos há quase uma década. Tenho admiração e apreço pessoal pelo vice-governador Ricardo Ferraço, com quem sempre tive excelente diálogo, e respeito o legado que ele e seus aliados consolidaram. 

Entretanto, as orientações partidárias, em alinhamento com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nos aproximam do Republicanos. Eu e Lorenzo Pazolini temos uma longa trajetória juntos; fomos deputados no mesmo período, nos tornamos prefeitos e, lado a lado da população, defendemos uma nova forma de fazer a gestão pública. 

O momento pede aproximação com as pessoas, renovação nas ideias e uma política sintonizada com os novos tempos. Desejo que a partir do próximo dia 4 possamos construir um Espírito Santo melhor para todos.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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