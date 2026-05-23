Imagem reúne fenômenos complexos e a simplicidade do belo no ES

O resultado foi mágico: o céu e a névoa se misturaram de um jeito que a paisagem ficou estampada com as próprias cores da bandeira do Espírito Santo, num belo degradê de azul, branco e rosa.





“Toda essa névoa também proporcionou o efeito de Perspectiva Atmosférica, criando várias camadas na imagem e dando uma sensação de profundidade e tridimensionalidade que só o voo do drone conseguiria capturar”, acrescenta.





E o fator sorte ajudou quem tem competência: “Para fechar com chave de ouro, as luzes mais próximas da cidade sofreram difração na lente, criando esse efeito lindo de estrela natural”, diz Moryan, que há alguns dias fez uma foto, também de drone, e do mesmo local, captando monumentos históricos e naturais de três cidades simultaneamente: Vila Velha, Vitória e Serra.





E atrás de uma grande imagem, há sempre muito planejamento e técnica. Para este registro do Convento da Penha, o monitoramento meteorológico foi fundamental: a captura foi feita com ventos de apenas 6 km/h, a condição perfeita para garantir a estabilidade total do equipamento e a nitidez da cena.





Além disso, embora os drones atuais façam fotos 360° automáticas com um só clique, o mercado profissional exige mais qualidade, explica Moryan. "Para extrair o potencial máximo do equipamento, a foto finalizada foi construída através de 43 cliques individuais, onde cada pedaço do cenário foi capturado na resolução máxima do sensor e, posteriormente, costurado em um software de precisão", descreve.