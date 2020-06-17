CNI: Aprovação da MP 936 assegura medidas para preservação de empregos

Complexo industrial: medidas para manutenção de empregos Crédito: Divulgação

A aprovação da Medida Provisória (MP) 936 pelo Senado Federal , nesta terça-feira (16), assegura, na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), um importante instrumento para o setor produtivo brasileiro atravessar a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus em melhores condições de manter a atividade produtiva e de se preservar empregos. A MP permite às empresas firmar acordo com empregados para a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e salário, em 25%, 50% ou 70%.

Para a confederação, o programa federal tem contribuído para mitigar as consequências da redução da atividade econômica sobre as empresas, sobretudo no aspecto da renda e da proteção social, em meio à pandemia.

Uma pesquisa recente da CNI mostrou que 39% das empresas industriais haviam celebrado acordos individuais de redução de jornada e salário. Paralelamente, 22% das indústrias haviam realizado a suspensão temporária de contratos de trabalho nos últimos 45 dias. Ao todo, 47% das empresas entrevistadas afirmam ter adotado uma das alternativas isoladamente ou ambas.

A pesquisa mostra que as medidas trabalhistas, que resultaram em mais de 8 milhões de acordos individuais para redução de jornada e salário e suspensão de contratos de trabalho, foram importantes para a preservação de empregos, analisa o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

Ainda segundo a CNI, a possibilidade de prorrogação da duração dos acordos é positiva. Para a entidade, essa inclusão é um dos avanços promovidos pelo Congresso na medida. "A alteração prevê que o Poder Executivo pode, por ato, renovar a vigência dessas medidas, que hoje tem duração máxima de 90 dias, para redução de jornada e salário, e de 60 dias, para a suspensão de jornada e salário. Em ambos os casos, há garantia provisória do emprego", disse a confederação, em nota.