PIB do ES cai 1,2% no primeiro trimestre de 2020 puxado pela indústria

Pelotas de minério: indústria extrativa puxou a queda do PIB Crédito: Divulgação

Mesmo antes da intensificação da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social, os três primeiros meses de 2020 já foram de resultados ruins para a economia capixaba. O Produto Interno Bruno (PIB) do Espírito Santo caiu 1,2% no período na comparação com o último trimestre de 2019. Esse foi o pior resultado desde o terceiro trimestre de 2018 (-1,5%).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a retração da economia do Estado foi de -1,7%.

O resultado negativo foi causado principalmente do mal desempenho da indústria geral (-13,3%) e do setor de serviços (-2,4%), e só não foi pior porque o comércio ampliado cresceu 4,4% no primeiro trimestre .

De acordo com o coordenador de Economia do IJSN, Antonio Ricardo, o índice negativo eleva a preocupação para os próximos meses, uma vez que os resultados para o segundo trimestre tendem a ser ainda piores. "O primeiro trimestre mostra apenas parcialmente a extensão dos efeitos da pandemia do coronavírus, uma vez que as medidas para conter o avanço do vírus começaram em meados de março, último mês do primeiro trimestre", comenta.

O primeiro decreto para o fechamento do comércio do Estado ocorreu no dia 18 de março incluindo shoppings e academias. Depois, no dia 20 do mesmo mês, foi proibida a abertura das lojas de rua.

Já a agricultura terá resultados positivos e negativos a depender da cultura. Das dez principais lavouras, há expectativa de queda em quatro e expansão em seis: café conilon (-6,4%), café arábica (+33,4%), pimenta-do-reino (+7,5%), tomate (-2,2%), banana (+2,9%), mamão (+8,3%), cana-de-açúcar (-6,9%), cacau (+2,7%), coco (+0,6%) e abacaxi (-16,2%).

O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um local. O cálculo do PIB trimestral é feito pelo IJSN como uma prévia do PIB oficial, elaborado pelo IBGE.

Segundo o instituto, os dados já mostram a passagem de uma situação de estagnação, que vinha ocorrendo em 2019, para um quadro de retração em 2020.