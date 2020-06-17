Erro do governo paga auxílio emergencial para quem está empregado

Auxílio emergencial do governo federal foi pago automaticamente aos inscritos no CadÚnico Crédito: Siumara Gonçalves



Em meio a fraudes e falhas no cadastro do auxílio emergencial do governo federal , até quem não precisou se cadastrar está recebendo o benefício de forma irregular. Um relatório feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) mostrou que beneficiários de programas sociais que estavam empregados também receberam os R$ 600.

Segundo as regras do programa, pessoas cadastradas no CadÚnico e no Bolsa Família não precisaram baixar o aplicativo da Caixa para fazer a inscrição e receber o auxílio emergencial. O benefício seria depositado automaticamente na conta das pessoas que, segundo o Ministério da Cidadania, cumprem os requisitos. Um dos principais deles é estar desempregado.



De acordo com o relatório, ao todo, 2,3 mil dos 2,6 mil servidores estaduais e municipais que estão recebendo o "coronavoucher" de forma irregular estão inscritos no CadÚnico ou no Bolsa Família. Eles receberam, juntos, R$ 1,5 milhão em recursos do governo federal mesmo sem precisar solicitar. Contudo, não teriam direito, pois têm vínculo de emprego.



A constatação levanta ainda a suspeita de que beneficiários de programas sociais que trabalham na iniciativa privada também possam ter recebido o benefício irregularmente. Segundo dados do Ministério da Cidadania, há 463 mil famílias no Estado inscritas no CadÚnico - entre elas, 169 mil recebem o Bolsa Família.

Já os dados do auxílio emergencial apontam que cerca de 480 mil pessoas que estavam cadastradas nesses programas no Espírito Santo tiveram o benefício depositado na conta, o que equivale a, pelo menos, uma pessoa por família.

Segundo as regras do programa de renda emergencial, além de não ter emprego formal ativo, para receber os R$ 600 a pessoa não pode "ser beneficiário do seguro desemprego, seguro defeso ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família"



DIFICULDADE DE CHEGAR A QUEM PRECISA

Enquanto isso, cruzamentos de dados errados e bases defasadas atrasaram e até impediram o recebimento do auxílio emergencial de quem precisa e está, de fato, sem emprego.



Houve ainda casos em que o cruzamento de bases de dados entre a Dataprev e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito de forma errada e acabou tirando o auxílio emergencial de R$ 600 de quem foi candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2016, mesmo sem ter sido eleito. Os ex-candidatos poderiam receber o benefício, mas acabaram barrados

O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou para o risco de 8 milhões de brasileiros estarem recebendo de forma irregular o auxílio emergencial. Parte dessas pessoas pertence a famílias das classes média e alta.

MINISTÉRIO DIZ QUE APERFEIÇOA SISTEMA

O Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do auxílio emergencial, afirmou em nota que trabalha para aperfeiçoar o sistema para que o auxílio chegue de fato à população mais vulnerável. O órgão ressaltou ainda que mesmo quem está inscrito do CadÚnico passou por análise antes de ter o benefício concedido.



Segundo o órgão, até o momento a CGU encontrou irregularidades em apenas 0,5% dos pagamentos efetuados.



A pasta lembra ainda que quem burlar o auxílio emergencial será obrigado a ressarcir o valor e estará cometendo crime. "Importante destacar que qualquer indício de ilegalidade, em especial na ótica criminal, é imediatamente informado à Polícia Federal. A CGU e a Advocacia-Geral da União (AGU) também estão atuando na fiscalização e no ajuizamento de ações, respectivamente, em todo o processo de pagamento do auxílio emergencial."