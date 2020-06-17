Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 600

Erro do governo paga auxílio emergencial para quem está empregado

Cadastrados no CadÚnico e no Bolsa Família que são servidores receberam o benefício automaticamente, aponta relatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 06:00

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 06:00

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal foi pago automaticamente aos inscritos no CadÚnico Crédito: Siumara Gonçalves
Em meio a fraudes e falhas no cadastro do auxílio emergencial do governo federal, até quem não precisou se cadastrar está recebendo o benefício de forma irregular.  Um relatório feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com o Tribunal de Contas do Espírito Santo  (TCE-ES) mostrou que beneficiários de programas sociais que estavam empregados também receberam os R$ 600.
Segundo as regras do programa, pessoas cadastradas no CadÚnico e no Bolsa Família  não precisaram baixar o aplicativo da Caixa para fazer a inscrição e receber o auxílio emergencial. O benefício seria depositado automaticamente na conta das pessoas que, segundo o Ministério da Cidadania, cumprem os requisitos. Um dos principais deles é estar desempregado.
De acordo com o relatório, ao todo, 2,3 mil dos 2,6 mil servidores estaduais e municipais que estão recebendo o "coronavoucher" de forma irregular estão inscritos no CadÚnico ou no Bolsa Família.  Eles receberam, juntos, R$ 1,5 milhão em recursos do governo federal mesmo sem precisar solicitar. Contudo, não teriam direito, pois têm vínculo de emprego.

Veja Também

Sem direito, mais de mil servidores do Estado ganham auxílio emergencial no ES

Delegada com aposentadoria de R$ 20 mil recebe auxílio emergencial no ES

Chefão do tráfico no Bairro da Penha recebe auxílio emergencial de R$ 600

A constatação levanta ainda a suspeita de que beneficiários de programas sociais que trabalham na iniciativa privada também possam ter recebido o benefício irregularmente. Segundo dados do Ministério da Cidadania, há 463 mil famílias no Estado inscritas no CadÚnico - entre elas, 169 mil recebem o Bolsa Família.
Já os dados do auxílio emergencial apontam que cerca de 480 mil pessoas que estavam cadastradas nesses programas no Espírito Santo tiveram o benefício depositado na conta, o que equivale a, pelo menos,  uma pessoa por família. 
Segundo as regras do programa de renda emergencial, além de não ter emprego formal ativo, para receber os R$ 600 a pessoa não pode "ser beneficiário do seguro desemprego, seguro defeso ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família"

DIFICULDADE DE CHEGAR A QUEM PRECISA

Enquanto isso, cruzamentos de dados errados e bases defasadas atrasaram e até impediram o recebimento do auxílio emergencial de quem precisa e está, de fato, sem emprego.

Veja Também

No ES, 1 milhão de trabalhadores recebem o auxílio emergencial

Guedes confirma mais 2 meses do auxílio emergencial e criação do Renda Brasil

Maia diz que vê "clima" para aprovar novas parcelas do auxílio de R$ 600

O caso mais emblemático no Estado foi o da desempregada Adeyula Rodrigues, de 31 anos, que teve o pedido do auxílio emergencial negado porque constava na Carteira de Trabalho Digital que ela era presidente da República.
Houve ainda casos em que o cruzamento de bases de dados entre a Dataprev e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi feito de forma errada e acabou tirando o auxílio emergencial de R$ 600 de quem foi candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2016, mesmo sem ter sido eleito. Os ex-candidatos poderiam receber o benefício, mas acabaram barrados.
O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou para o risco de 8 milhões de brasileiros estarem recebendo de forma irregular o auxílio emergencial. Parte dessas pessoas pertence a famílias das classes média e alta.

MINISTÉRIO DIZ QUE APERFEIÇOA SISTEMA

O Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do auxílio emergencial, afirmou em nota que trabalha para aperfeiçoar o sistema para que o auxílio chegue de fato à população mais vulnerável. O órgão ressaltou ainda que mesmo quem está inscrito do CadÚnico passou por análise antes de ter o benefício concedido.
Segundo o órgão, até o momento a CGU encontrou irregularidades em apenas 0,5% dos pagamentos efetuados.
A pasta lembra ainda que quem burlar o auxílio emergencial será obrigado a ressarcir o valor e estará cometendo crime. "Importante destacar que qualquer indício de ilegalidade, em especial na ótica criminal, é imediatamente informado à Polícia Federal. A CGU e a Advocacia-Geral da União (AGU) também estão atuando na fiscalização e no ajuizamento de ações, respectivamente, em todo o processo de pagamento do auxílio emergencial."
O ministério ainda que a devolução dos recursos do auxílio emergencial pode ser feita voluntariamente pela internet no site devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br.  Até o momento, 39,5 mil pessoas devolveram o recurso aos cofres públicos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados