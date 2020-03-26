Economia do Espírito Santo fica estagnada em 2019

Petróleo, pelotas de minério e celulose: principais commodities do ES Crédito: Montagem A Gazeta / Fotos: Divulgação

15,7% no ano, foi a que mais impactou a falta de evolução do 0%. A economia do Espírito Santo ficou estagnada no ano passado. De acordo com os dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), divulgados na tarde desta quinta-feira (26), a indústria foi o principal responsável pelo mau desempenho do Estado. A indústria geral, que teve queda deno ano, foi a que mais impactou a falta de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) . O indicador ficou em

O coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antonio Ricardo Freislebem da Rocha, ressalta que o resultado só não foi negativo porque o comércio geral cresceu 5,2% no acumulado do ano, em comparação com 2018. Com destaque para a venda de veículos e peças que cresceu 7,9%. Além disso, os dados mostraram que houve expansão de 4,7% no segmento de varejo restrito.

"O que puxa o PIB capixaba para baixo continua sendo a indústria, e boa parte dos fatores responsáveis pelo mal desempenho dela são recorrentes, como a queda de produtividade nos poços de petróleo e a paralisação da Samarco. Por outro lado, tínhamos o comércio movimentando a economia", comenta.

Outro setor que também apresentou crescimento, apesar de um pouco mais modesto, foi o de serviços. Em 2019 ele teve alta de 1% em relação a 2018. Essa área foi a principal responsável pela criação de postos de trabalho ao londo do ano passado. Foram 9,8 mil das 16,2 mil oportunidades criadas no Estado. Com isso, o Espírito Santo terminou o ano com um estoque de 733,4 mil postos de trabalho.

Em termos nominais, no quarto trimestre de 2019, o PIB capixaba foi de R$ 30,9 bilhões. Já no acumulado do ano, o resultado foi de R$ 124,3 bilhões de reais. Com esse resultado o Estado não apresentou nenhum crescimento em relação ao ano anterior.

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Em relação ao comércio exterior capixaba, que somou US$ 3,4 bilhões no quarto trimestre de 2019, houve uma queda de -31,6% na comparação com o trimestre anterior. No acumulado do ano passado, as exportações se mantiveram estáveis (-0,46%) devido à exportação da plataforma de petróleo no terceiro trimestre, enquanto as importações registraram alta de +24,7%, o que levou ao crescimento de +8,6% do comércio exterior capixaba.