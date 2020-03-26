Supermercados do ES limitam compra de arroz, leite e álcool em gel

Na última semana a movimentação nos supermercados ficou acima da média na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os supermercados da Grande Vitória estão limitando a compra de alguns produtos por conta do período de isolamento orientado pelo governo estadual devido a disseminação do coronavírus. Itens como arroz, leite e álcool em gel estão limitados a determinado número de unidades por cliente.

Um dos supermercados é o Carone. Nesta quinta-feira (26) alguns clientes enviaram fotos à reportagem com o aviso de que a compra de leite estava limitada a duas caixas por cliente em uma das lojas. William Carone, um dos diretores da rede de supermercados, confirmou que o aviso é verdadeiro.

Aviso para a limitação de compra de leite no supermercado Crédito: Foto do leitor

Desde que começou essa confusão a compra de alguns produtos está limitada. O mesmo acontece com álcool em gel. No atacado Sempre Tem (da rede Carone), arroz e açúcar também estão com a compra limitada, contou.

Se a pessoa costuma comprar dois litros de leite por semana, porque vai comprar 20? Não faz sentido. A gente tem que atender o maior número de pessoas possível, diz o diretor citando que a medida é até uma recomendação do Procon.

Apesar da limitação, Carone acredita que o desespero dos consumidores em fazer estoque de mantimentos já tenha passado. Com a determinação pelo isolamento do governo do Estado, muita gente correu aos supermercados e o que se viu foram lojas cheias e grandes filas. Semana passada foi absurda, mas essa semana está até abaixo do normal, disse sobre o movimento na rede de supermercados.

O Carrefour informou que também está limitando a compra de alguns produtos. "Para garantir que todos os nossos clientes possam abastecer suas casas, estamos limitando a quantidade de compra dos itens básicos mais procurados. Pedimos que os clientes sejam solidários e comprem apenas o que for realmente necessário para os próximos dias", informou.

ABASTECIMENTO SEGUE NORMALIZADO

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, disse que ainda que uma ou outra restrição continue, não existe qualquer risco de desabastecimento nos supermercados do Espírito Santo.

A tendência é normalizar ainda mais nos próximos dias e semanas. Chegou a ser falado que iria faltar mercadoria, mas não tem nada disso. O abastecimento está acontecendo de forma totalmente normal, garantiu.

Por meio de nota, o OK informou que, até o momento, não teve necessidade de fazer a limitação da venda de produtos por pessoa. Os itens estão sendo repostos nas prateleiras das unidades todos os dias, conforme programado.

O supermercado esclarece ainda que possui horário de atendimento exclusivo para idosos, no período das 7h às 8h, na unidade do OK Hipermercado, da Reta da Penha, em Vitória. Também informa que ainda nesta semana serão instaladas em todas as suas unidades placas de poliestireno transparentes em todos os caixas, como forma de manter maior distanciamento entre as pessoas e para que tanto os clientes como os funcionários estejam ainda mais protegidos.