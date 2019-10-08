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Baixo desempenho

Setor extrativo provoca queda de 1,4% na produção industrial do ES

Retração foi de 16,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o IBGE

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 10:40

Publicado em 

08 out 2019 às 10:40
Embarque de celulose em Portocel, Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

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indústria do Espírito Santo tem demonstrado dificuldades para sair da crise econômica. O setor apresentou novamente queda na produção. O resultado foi 1,4% negativo em agosto de 2019 quando se compara o desempenho desse mês com julho deste ano.
Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação com agosto do ano passado a retração foi de 16,2%. No ano, a atividade teve queda de 12,8%. Em doze meses, a redução foi de 7,2%.
O motivo, de acordo com o IBGE, é novamente a dificuldade do setor extrativo que tem reduzido a produção de minério de ferro pelotizado, de petróleo e gás e também de celulose.

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Nacional

A produção industrial recuou em oito dos 15 locais pesquisados em agosto deste ano, em relação a agosto de 2018.
Segundo o IBGE, houve contribuição negativa do efeito calendário, uma vez que o mês de agosto de 2019 teve um dia útil a menos do que agosto de 2018.
Na média global, a indústria nacional encolheu 2,3% em agosto deste ano ante agosto do ano passado.

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