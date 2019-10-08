Setor extrativo provoca queda de 1,4% na produção industrial do ES

Embarque de celulose em Portocel, Aracruz Crédito: Suzano/Divulgação

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indústria do Espírito Santo tem demonstrado dificuldades para sair da crise econômica. O setor apresentou novamente queda na produção. O resultado foi 1,4% negativo em agosto de 2019 quando se compara o desempenho desse mês com julho deste ano.

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação com agosto do ano passado a retração foi de 16,2%. No ano, a atividade teve queda de 12,8%. Em doze meses, a redução foi de 7,2%.

O motivo, de acordo com o IBGE, é novamente a dificuldade do setor extrativo que tem reduzido a produção de minério de ferro pelotizado, de petróleo e gás e também de celulose.

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A produção industrial recuou em oito dos 15 locais pesquisados em agosto deste ano, em relação a agosto de 2018.

Segundo o IBGE, houve contribuição negativa do efeito calendário, uma vez que o mês de agosto de 2019 teve um dia útil a menos do que agosto de 2018.