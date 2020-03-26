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Coronavírus obriga postos a reduzir preço da gasolina no ES

Além da desvalorização do barril de petróleo, isolamento tem provocado redução nos valores cobrados nas bombas. Na Grande Vitória há posto que cobra até R$ 3,99

Publicado em 26 de Março de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 15:55
Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Gasolina a R$4,14 no posto Mata da Praia, que fica na esquina das Av. Simão Nader e Dante Michelini, Mata da Praia
Gasolina a R$4,14 em posto de combustíveis localizado na Mata da Praia, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Os efeitos do coronavírus na economia mundial e a quarentena no Espírito Santo fizeram cair o preço da gasolina no Estado. De acordo com o painel da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) que faz o levantamento do preço dos combustíveis, a gasolina saiu de R$ 4,65 em 26 de fevereiro para R$ 4,41 na quarta-feira (25). No entanto, alguns postos estão repassando para os consumidores a queda no valor cobrado nas refinarias e também aplicado um outro fator de redução: a diminuição da demanda devido ao isolamento. Na Grande Vitória, já tem posto cobrando o combustível a R$ 3,99.
O preço é uma média de todo o Estado. Por município, o que apresenta o menor preço médio da gasolina é Iconha. No município, a média da gasolina custa R$ 3,74  por ser preço médio, há quem venda na cidade um pouco acima e um pouco abaixo deste valor.
Posto em Vila Velha vende gasolina a R$ 3,99
Posto em Vila Velha vende gasolina a R$ 3,99 Crédito: Ariel Graceli/Leitor
Já a gasolina média mais cara é registrada em Divino de São Lourenço, com o litro do combustível custando R$ 4,93  da mesma forma, podem existir postos vendendo o combustível um pouco acima ou um pouco abaixo deste valor.

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De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), foi registrada a queda da gasolina na bomba de combustível porque a compra dela ficou mais barata junto às distribuidoras.
Vale destacar que somente este ano o preço da gasolina na refinaria caiu oito vezes  acumulando uma redução de 40% no preço. Nas últimas semanas o preço do barril de petróleo vem passando por seguidas baixas. A principal aconteceu quando Rússia e Arábia Saudita desistiram de reduzir a produção para controlar o preço  já que com o coronavírus houve queda na procura pelo petróleo.

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Segundo a assessoria de imprensa do Sindipostos-ES, nas últimas duas semanas também foi observada a queda no movimento nos postos de combustíveis, mas não sendo possível estimar qual o tamanho da queda. É possível que a redução também possa ter feito os comerciantes abaixarem o preço da gasolina para atrair um maior número de clientes.

PREÇO MÉDIO NA GRANDE VITÓRIA VAI DE R$ 4,20 A R$ 4,24

Na Grande Vitória a margem de variação da gasolina não é tão grande. Na média ela é vendida a R$ 4,20 na Serra e a R$ 4,24 em Cariacica. Em 27 de fevereiro, por exemplo, o litro da gasolina estava sendo vendido, na média, por R$ 4,52 em Vitória.

VEJA O PREÇO DA GASOLINA EM CADA CIDADE

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