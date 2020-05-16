PIB do ES vai cair 4,3% em 2020, prevê Tendências Consultoria

“A menor produção de minério de ferro nos Sistemas Sudeste e Sul da Vale, em Minas Gerais, promete afetar o Espírito Santo neste ano, já que parte da produção é escoada pelo Complexo de Tubarão, em Vitória. A queda nas expectativas para o setor minerador, em 2020, baseia-se (i) na perda de produção no 1º trimestre; (ii) nos atrasos na retomada de operações interrompidas, como em Timbopeba e Fábrica; e (iii) nos atrasos na implementação de alternativas para a disposição de rejeitos da planta mineira de Brucutu.”