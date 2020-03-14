Economia está sem imunidade não é de hoje. Coronavírus só agrava o quadro

Cenário

"Em 2020, nós continuamos com problemas graves na atividade industrial, e ainda estamos tendo que lidar com chuvas muito intensas, que exigem gastos do governo. Estamos tendo que conviver também com coronavírus e agora com a crise do petróleo.”



Ano mais difícil

“Pelo início do ano de 2020, a economia será mais difícil do que foi em 2019. Será mais difícil porque o efeito do coronavírus é real. Não é só um efeito passageiro. Acho que o petróleo pode ser uma crise mais rápida em termos de preço, mas não de produção nossa. O início deste ano está sendo de frustração. Pode ser que nós nos recuperemos no decorrer do ano, mas será um ano difícil para o Espírito Santo.”



Perda de R$ 1 bi de royalties

“É um valor muito significativo para um ano. É lógico que a nossa expectativa é para que os países se ajustem e o valor (do barril) volte a um patamar razoável e equilibrado, de US$ 50 a US$ 60. Mas se perdermos R$ 1 bilhão, isso não afeta a nossa nota A do Tesouro (Nacional). Nós lá em 2013 perdemos (recursos com) o Fundap e mantivemos a nota A.”



Contingenciamento

“Se o ambiente continuar (instável) dessa forma, talvez terei que ter um decreto mais restrito da programação financeira e talvez terei que fazer uma ampliação do nível de contingenciamento do orçamento. Em último caso, até mudar a lei orçamentária se a gente sentir que o cenário exige."



Reajuste na segurança

“Lógico que não me arrependo (de ter concedido). A situação já era delicada com o coronavírus. O que teve de novidades (de quando tomei a decisão) foi o petróleo. Nós fizemos uma coisa muito pé no chão, com as medidas tomadas, como reforma da Previdência. Temos uma decisão responsável e que dá estabilidade à sociedade capixaba. Foi uma decisão sólida na área fiscal, equilibrada, responsável e que fechou a ferida de 2017.”

