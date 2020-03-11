Até 2023, ES vai gastar quase R$ 1 bilhão com reajuste da segurança

Operação da Polícia Militar no Complexo da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

governo do Estado vai gastar até 2023 quase R$ 1 bilhão com o reajuste concedido aos profissionais da segurança pública. O valor de R$ 957 milhões leva em consideração o aumento real dos salários dos policiais civis e militares, bombeiros, inspetores e agentes socioeducativos do Espírito Santo . Nesta conta, não está incluído a reposição da inflação, que será de 3,5% ao ano.

O chefe do Executivo conversou com a coluna e explicou que os impactos para o caixa do governo serão graduais. Em 2020, a folha de pagamento da categoria - que é da ordem de R$ 2 bilhões - vai aumentar em R$ 104 milhões.

Em 2021, serão acrescidos R$ 176 milhões; em 2022, serão mais R$ 282 milhões; e em 2023, quando todos os reajustes já tiverem sido concedidos conforme o cronograma definido em lei, o governo vai desembolsar cerca de R$ 395 milhões, ou seja, um total de R$ 957 milhões ao final desses quatro anos. Lembrando que esses números não trazem o cálculo da inflação.

Também vale destacar que no mesmo período, de 2020 a 2023, a receita será da ordem de R$ 80 bilhões a R$ 90 bilhões, segundo projeções da Secretaria da Fazenda (Sefaz). "Esse reajuste irá representar cerca de 1,5% da expectativa de receita acumulada até 2023", ponderou o secretário da Sefaz, Rogelio Pegoretti.

Se isso for levado em conta a inflação, de acordo com o governo, o impacto anual com todos os reajustes já concedidos será de aproximadamente R$ 650 milhões, a partir de 2023.

NEGOCIAÇÕES

O acordo proposto pela equipe de Casagrande às categorias ligadas à segurança pública foi aceito na última quinta-feira (5) , após assembleia realizada pelos profissionais. O assunto rendeu um longo debate entre as partes. Desde o ano passado, quando o governador assumiu, essa era uma demanda da categoria, que fez grande pressão para garantir o aumento.

Mas em diversos momentos, o governo estadual justificou a importância de avaliar as condições que garantissem a manutenção do equilíbrio fiscal para não bater o martelo em relação à concessão do benefício. Até que no início do mês de março, chegou ao cálculo de que era possível atender aos pedidos dos policiais sem, segundo a equipe do Palácio Anchieta, comprometer o orçamento.

Veja Também Papo de Colunista - Governador do ES admite dar reajuste diferenciado para alguns servidores em 2020

MESMO COM ECONOMIA INSTÁVEL, CASAGRANDE DIZ NÃO SE ARREPENDER DE TER DADO REAJUSTE

Diante deste cenário, a coluna questionou ao governador se a desaceleração mundial e uma possível queda de arrecadação no Espírito Santo somados ao reajuste concedido não poderiam comprometer o caixa e o equilíbrio fiscal do Estado. Casagrande foi categórico e disse que “de jeito nenhum”.

O governador Casagrande diz que mesmo com a possível queda de receitas, o reajuste aos profissionais da segurança não vai comprometer as contas do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

“Nós tivemos que fazer isso (dar o reajuste) para fechar a ferida de 2017. Nós ficamos prisioneiros de 2017 na área de segurança pública. Hoje temos um diálogo respeitoso com os profissionais de segurança, e o reajuste está dentro do nosso limite da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). E ele só foi possível pelas medidas que nós tomamos em 2019, como a reforma da Previdência e todas as ações de contenção de despesas no ano passado”, explicou.

Mesmo com uma potencial perda de até R$ 1,3 bilhão com recursos dos royalties do petróleo , o governador garante que o Estado trabalha com uma margem de segurança para o orçamento não ser afetado e reforça que não voltaria atrás ainda que o futuro da economia apresente muitas incertezas.