Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cenário caótico

Bolsa cai 10% e ativa circuit breaker para suspender pregão em dia de pânico

Dólar chegou a R$ 4,80 nas primeiras horas do dia. Bolsa já abriu o pregão com 8% de desvalorização. Contratos do Ibovespa Futuro eram negociados com queda de 10%, sugerindo que a B3 iria interromper atividades. Ações da Petrobras caíram mais de 25%

Publicado em 09 de Março de 2020 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 09:44
Bolsa de valores: mercado está em forte queda por causa do coronavírus e da crise do petróleo Crédito: IStock
Em um pânico que tomou o mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) iniciou o pregão com uma forte desvalorização, derrubando em 10% o Ibovespa. A forte retração levou a empresa a ativar o circuit breaker para suspender as operações. O sistema é adotado quando existe uma forte desvalorização das ações.
Com a queda no preço do petróleo, após a Arábia Saudita dizer que vai aumentar a produção em retaliação à Rússia, o mercado financeiro está em turbulência. As Bolsas asiáticas e da Europa tiveram forte queda nesta segunda-feira (09) e o Brasil acabou seguindo essa tendência.
Por aqui, o dólar já começou o dia sendo cotado a quase R$ 4,80. Logo cedo havia uma perspectiva de circuit breaker na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), pois os contratos futuros do Ibovespa abriram em queda de 10%. O sistema é usado quando há forte oscilação ou queda no mercado de ações.
Ibovespa já iniciou o pregão em queda de 8% e logo depois avançou para 9,31% até chegar aos 10%. A forte queda é reflexo à redução do preço do petróleo e do pânico dos investidores por causa do coronavírus. O medo é que esses dois fatores possam provocar uma desaceleração global. As ações da Petrobras já recuam mais de 25% e pesam sobre o Ibovespa, que está a 88.178 pontos.

Veja Também

Sobe para 25 número de casos confirmados de coronavírus no Brasil

Para conter o avanço do dólar, o Banco Central deve realizar uma intervenção ao vender US$ 4 bilhões das reservas. A valorização do câmbio é de mais de 3%. O cenário mostra o pânico global em relação ao atual cenário, influenciado pelo avanço do coronavírus no mundo e pela batalha do petróleo.
As Bolsas europeias operaram em baixa principalmente após a Itália divulgar que colocou parte do país em quarentena, devido ao novo vírus. O tombo também tem relação com o petróleo.
O preço do barril do tipo Brent abriu o pregão em queda de mais de 30%, chegando a ser comercializado ao valor perto de US$ 30. É a maior desvalorização desde a Guerra do Golfo, em 1991, quando o preço apresentou uma queda de 34,77%. Há especialistas afirmando que o produto pode chegar a ser cotado a US$ 20.

Veja Também

Queda no preço do petróleo vai impactar arrecadação do ES e investimentos

O risco-país também disparou com o atual cenário. O índice que avalia o cenário brasileiro é medido pelos contratos CDS 9Credit Default Swap) cresceu 34%. Tem sido negociado a 191 pontos. A última alta expressiva do inicador foi quando aconteceu o Joesley Day.
A alta do risco-país está relacionada ao temor de investidores sobre um possível dano do derretimento dos preços do petróleo e do surto de coronavírus sobre a economia brasileira.
Com agências

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados