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Pandemia do coronavírus

Bolsa cai 10,11% e circuit breaker é acionado pela 2ª vez na semana

A negociação ficará suspensa por 30 minutos. Reabertos os negócios, caso a variação do Ibovespa atinja uma oscilação negativa de 15% em relação ao índice de fechamento do dia anterior, os negócios são interrompidos por uma hora

Publicado em 11 de Março de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 15:48
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
Os negócios na B3, a Bolsa de Valores brasileira, foram suspensos nesta quarta-feira (11) após queda de 10,11% do Ibovespa, quando o indicador marcava 82.887,24 pontos, depois de a Organização Mundial de Saúde declarar pandemia do novo coronavírus. É a segunda vez que o mecanismo de circuit breaker é acionado na Bolsa de Valores brasileira nesta semana.
A negociação ficará suspensa por 30 minutos. Reabertos os negócios, caso a variação do Ibovespa atinja uma oscilação negativa de 15% em relação ao índice de fechamento do dia anterior, os negócios são interrompidos por uma hora.
O circuit breaker permite, na ocorrência de movimentos bruscos de mercado, o amortecimento das ordens de compra e de venda.

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Na hora em que entrou no circuit breaker, Petrobras ON cedia 12,47% e Petrobras PN, 12,67%. A mineradora Vale recuava 10,29%. As principais quedas do índice estavam com Azul PN (-21,28%), Gol PN (-19,21%) e CSN ON (-17,40%).
Esta é a 19ª vez que o mecanismo é acionado desde sua adoção em 1997. Na segunda-feira, o Ibovespa caiu 12,17%, a maior baixa em mais de 20 anos. Antes disso, a última ocasião em que o circuit breaker foi ativado ocorreu em 18 de maio de 2017, por causa da Delação da JBS.

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