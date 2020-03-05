'Viramos uma página de 2017', diz Casagrande sobre reajuste para policiais

Governador Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

"Estamos virando uma página de 2017. Tudo que a gente fez de 2019 para cá foi na tentativa de virar essa página. Com a polícia organizada e não mais vinculada a um problema do passado, pode trabalhar muito mais e produzir muito mais" Renato Casagrande - Governador do Estado

Em uma assembleia realizada na tarde desta quinta-feira (5), os militares e policiais civis aceitaram a proposta de reajuste feita pelo Governo do Estado. O órgão ofereceu o reajuste real em três parcelas de 4% a serem aplicadas já este mês, outra em julho de 2021 e julho de 2022. Foram 158 votos a favor contra 118.

Também é destaque na proposta o reajuste maior para os soldados, de 21,5%. Para os militares com patente variando entre cabo a tenente serão concedidos 16,22%. De capitão a coronel, além de todos os policiais civis, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, o aumento será de 14,90%.

Juntos, temos de combater ainda mais a criminalidade do Espírito Santo. Estamos dando um tratamento um pouco diferente para os soldados. Isso mostra que o diálogo resolve. Estamos dentro da nossa possibilidade financeira, da nossa responsabilidade fiscal, disse.

COMO É O REAJUSTE OFERECIDO PELO GOVERNO

SOLDADOS: reajuste será de 21,5%

TENENTE A CABO: reajuste de 16,22%

CORONEL A CAPITÃO: o reajuste será de 14,90%